XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XRP Healthcare (XRPH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XRP Healthcare (XRPH) Informacije The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Službena web stranica: https://xrphealthcare.ai Istraživač blokova: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Kupi XRPH odmah!

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XRP Healthcare (XRPH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Ukupna količina: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Količina u optjecaju: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Povijesni maksimum: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Povijesni minimum: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Trenutna cijena: $ 0.04326 $ 0.04326 $ 0.04326 Saznajte više o cijeni XRP Healthcare (XRPH)

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XRP Healthcare (XRPH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XRPH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XRPH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XRPH tokena, istražite XRPH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XRPH Jeste li zainteresirani za dodavanje XRP Healthcare (XRPH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XRPH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XRPH na MEXC-u odmah!

XRP Healthcare (XRPH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XRPH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XRPH povijest cijena odmah!

XRPH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XRPH? Naša XRPH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XRPH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!