XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u XRP Healthcare (XRPH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

XRP Healthcare (XRPH) Informacije

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

Službena web stranica:
https://xrphealthcare.ai
Istraživač blokova:
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XRP Healthcare (XRPH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M
Ukupna količina:
$ 99.94M
$ 99.94M$ 99.94M
Količina u optjecaju:
$ 70.71M
$ 70.71M$ 70.71M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M
Povijesni maksimum:
$ 0.34333
$ 0.34333$ 0.34333
Povijesni minimum:
$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823
Trenutna cijena:
$ 0.04326
$ 0.04326$ 0.04326

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike XRP Healthcare (XRPH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XRPH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XRPH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XRPH tokena, istražite XRPH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XRPH

Jeste li zainteresirani za dodavanje XRP Healthcare (XRPH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XRPH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

XRP Healthcare (XRPH) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena XRPH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

XRPH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XRPH? Naša XRPH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.