XRP Healthcare Logotip

XRP Healthcare Cijena(XRPH)

1 XRPH u USD cijena uživo:

$0.04356
-8.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XRP Healthcare (XRPH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:38:56 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0427
24-satna najniža cijena
$ 0.05
24-satna najviša cijena

$ 0.0427
$ 0.05
$ 0.4176531973279314
$ 0.011403885631873823
-1.23%

-8.83%

-27.19%

-27.19%

XRP Healthcare (XRPH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04359. Tijekom protekla 24 sata, XRPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0427 i najviše cijene $ 0.05, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRPH je $ 0.4176531973279314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011403885631873823.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRPH se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -8.83% u posljednjih 24 sata i -27.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XRP Healthcare (XRPH)

No.1624

$ 3.08M
$ 122.62K
$ 4.36M
70.71M
99,943,507.35
XRP

Trenutačna tržišna kapitalizacija XRP Healthcare je $ 3.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 122.62K. Količina u optjecaju XRPH je 70.71M, s ukupnom količinom od 99943507.35. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.36M.

XRP Healthcare (XRPH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XRP Healthcare za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0042189-8.83%
30 dana$ -0.01028-19.09%
60 dana$ -0.01143-20.78%
90 dana$ -0.03068-41.31%
XRP Healthcare promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XRPH od $ -0.0042189 (-8.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XRP Healthcare 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01028 (-19.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XRP Healthcare 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRPH od $ -0.01143 (-20.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XRP Healthcare 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03068 (-41.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare Predviđanje cijene (USD)

XRPH u lokalnim valutama

1 XRP Healthcare(XRPH) u VND
1,147.07085
1 XRP Healthcare(XRPH) u AUD
A$0.0662568
1 XRP Healthcare(XRPH) u GBP
0.0318207
1 XRP Healthcare(XRPH) u EUR
0.0370515
1 XRP Healthcare(XRPH) u USD
$0.04359
1 XRP Healthcare(XRPH) u MYR
RM0.1839498
1 XRP Healthcare(XRPH) u TRY
1.7932926
1 XRP Healthcare(XRPH) u JPY
¥6.40773
1 XRP Healthcare(XRPH) u ARS
ARS$60.0413019
1 XRP Healthcare(XRPH) u RUB
3.5120463
1 XRP Healthcare(XRPH) u INR
3.8420226
1 XRP Healthcare(XRPH) u IDR
Rp714.5900496
1 XRP Healthcare(XRPH) u KRW
60.6258438
1 XRP Healthcare(XRPH) u PHP
2.4942198
1 XRP Healthcare(XRPH) u EGP
￡E.2.1154227
1 XRP Healthcare(XRPH) u BRL
R$0.2366937
1 XRP Healthcare(XRPH) u CAD
C$0.0597183
1 XRP Healthcare(XRPH) u BDT
5.3070825
1 XRP Healthcare(XRPH) u NGN
66.8557266
1 XRP Healthcare(XRPH) u COP
$175.7657775
1 XRP Healthcare(XRPH) u ZAR
R.0.7676199
1 XRP Healthcare(XRPH) u UAH
1.8068055
1 XRP Healthcare(XRPH) u VES
Bs6.36414
1 XRP Healthcare(XRPH) u CLP
$42.19512
1 XRP Healthcare(XRPH) u PKR
Rs12.3725856
1 XRP Healthcare(XRPH) u KZT
23.5111383
1 XRP Healthcare(XRPH) u THB
฿1.4066493
1 XRP Healthcare(XRPH) u TWD
NT$1.3355976
1 XRP Healthcare(XRPH) u AED
د.إ0.1599753
1 XRP Healthcare(XRPH) u CHF
Fr0.034872
1 XRP Healthcare(XRPH) u HKD
HK$0.3395661
1 XRP Healthcare(XRPH) u AMD
֏16.6753545
1 XRP Healthcare(XRPH) u MAD
.د.م0.39231
1 XRP Healthcare(XRPH) u MXN
$0.8133894
1 XRP Healthcare(XRPH) u SAR
ريال0.1634625
1 XRP Healthcare(XRPH) u PLN
0.1586676
1 XRP Healthcare(XRPH) u RON
лв0.1887447
1 XRP Healthcare(XRPH) u SEK
kr0.4101819
1 XRP Healthcare(XRPH) u BGN
лв0.0727953
1 XRP Healthcare(XRPH) u HUF
Ft14.7312405
1 XRP Healthcare(XRPH) u CZK
0.9101592
1 XRP Healthcare(XRPH) u KWD
د.ك0.01329495
1 XRP Healthcare(XRPH) u ILS
0.1460265
1 XRP Healthcare(XRPH) u AOA
Kz39.7353363
1 XRP Healthcare(XRPH) u BHD
.د.ب0.01643343
1 XRP Healthcare(XRPH) u BMD
$0.04359
1 XRP Healthcare(XRPH) u DKK
kr0.2781042
1 XRP Healthcare(XRPH) u HNL
L1.1424939
1 XRP Healthcare(XRPH) u MUR
1.996422
1 XRP Healthcare(XRPH) u NAD
$0.767184
1 XRP Healthcare(XRPH) u NOK
kr0.4359
1 XRP Healthcare(XRPH) u NZD
$0.0736671
1 XRP Healthcare(XRPH) u PAB
B/.0.04359
1 XRP Healthcare(XRPH) u PGK
K0.1843857
1 XRP Healthcare(XRPH) u QAR
ر.ق0.1591035
1 XRP Healthcare(XRPH) u RSD
дин.4.3672821

XRP Healthcare Resurs

Za dublje razumijevanje XRP Healthcare, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena XRP Healthcare web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XRP Healthcare

Koliko XRP Healthcare (XRPH) vrijedi danas?
Cijena XRPH uživo u USD je 0.04359 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XRPH u USD?
Trenutačna cijena XRPH u USD je $ 0.04359. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XRP Healthcare?
Tržišna kapitalizacija za XRPH je $ 3.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XRPH?
Količina u optjecaju za XRPH je 70.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRPH?
XRPH je postigao ATH cijenu od 0.4176531973279314 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRPH?
XRPH je vidio ATL cijenu od 0.011403885631873823 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XRPH?
24-satni obujam trgovanja za XRPH je $ 122.62K USD.
Hoće li XRPH još narasti ove godine?
XRPH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XRPH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:38:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

