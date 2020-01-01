XRP2.0 (XRP2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XRP2.0 (XRP2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XRP2.0 (XRP2) Informacije XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Službena web stranica: https://xrp-2.xyz/index.html#about Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Kupi XRP2 odmah!

XRP2.0 (XRP2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XRP2.0 (XRP2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.44K $ 65.44K $ 65.44K Povijesni maksimum: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 Povijesni minimum: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Trenutna cijena: $ 0.0000000000001558 $ 0.0000000000001558 $ 0.0000000000001558 Saznajte više o cijeni XRP2.0 (XRP2)

XRP2.0 (XRP2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XRP2.0 (XRP2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XRP2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XRP2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XRP2 tokena, istražite XRP2 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XRP2 Jeste li zainteresirani za dodavanje XRP2.0 (XRP2) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XRP2, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XRP2 na MEXC-u odmah!

XRP2.0 (XRP2) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XRP2 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XRP2 povijest cijena odmah!

XRP2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XRP2? Naša XRP2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XRP2 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!