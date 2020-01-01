Radix (XRD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Radix (XRD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Radix (XRD) Informacije Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Službena web stranica: https://www.radixdlt.com/ Bijela knjiga: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Istraživač blokova: https://dashboard.radixdlt.com/ Kupi XRD odmah!

Radix (XRD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Radix (XRD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.70M $ 57.70M $ 57.70M Ukupna količina: $ 13.23B $ 13.23B $ 13.23B Količina u optjecaju: $ 11.83B $ 11.83B $ 11.83B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.53M $ 64.53M $ 64.53M Povijesni maksimum: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Povijesni minimum: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Trenutna cijena: $ 0.004877 $ 0.004877 $ 0.004877 Saznajte više o cijeni Radix (XRD)

Radix (XRD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Radix (XRD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XRD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XRD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XRD tokena, istražite XRD cijenu tokena uživo!

