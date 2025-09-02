Više o XRD

Radix Logotip

Radix Cijena(XRD)

1 XRD u USD cijena uživo:

$0.004791
-2.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Radix (XRD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:19:10 (UTC+8)

Radix (XRD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004431
24-satna najniža cijena
$ 0.005254
24-satna najviša cijena

$ 0.004431
$ 0.005254
$ 0.6538178727691196
$ 0.003522118257304897
-0.77%

-2.58%

-5.06%

-5.06%

Radix (XRD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004791. Tijekom protekla 24 sata, XRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004431 i najviše cijene $ 0.005254, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRD je $ 0.6538178727691196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003522118257304897.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRD se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -2.58% u posljednjih 24 sata i -5.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Radix (XRD)

No.509

$ 56.68M
$ 108.60K
$ 63.38M
11.83B
13,229,594,201.226357
XRD

Trenutačna tržišna kapitalizacija Radix je $ 56.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.60K. Količina u optjecaju XRD je 11.83B, s ukupnom količinom od 13229594201.226357. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.38M.

Radix (XRD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Radix za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012688-2.58%
30 dana$ +0.000896+23.00%
60 dana$ -0.001848-27.84%
90 dana$ -0.002736-36.35%
Radix promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XRD od $ -0.00012688 (-2.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Radix 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000896 (+23.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Radix 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRD od $ -0.001848 (-27.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Radix 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002736 (-36.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Radix (XRD)?

Pogledajte Radix stranicu Povijest cijena sada.

Što je Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Radix ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XRD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Radix na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Radix učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Radix Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Radix (XRD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Radix (XRD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Radix.

Provjerite Radix predviđanje cijene sada!

Radix (XRD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Radix (XRD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XRD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Radix (XRD)

Tražiš kako kupiti Radix? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Radix na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XRD u lokalnim valutama

Radix Resurs

Za dublje razumijevanje Radix, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Radix web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Radix

Koliko Radix (XRD) vrijedi danas?
Cijena XRD uživo u USD je 0.004791 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XRD u USD?
Trenutačna cijena XRD u USD je $ 0.004791. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Radix?
Tržišna kapitalizacija za XRD je $ 56.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XRD?
Količina u optjecaju za XRD je 11.83B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRD?
XRD je postigao ATH cijenu od 0.6538178727691196 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRD?
XRD je vidio ATL cijenu od 0.003522118257304897 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XRD?
24-satni obujam trgovanja za XRD je $ 108.60K USD.
Hoće li XRD još narasti ove godine?
XRD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XRD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Radix (XRD) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

