Radix (XRD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004791. Tijekom protekla 24 sata, XRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004431 i najviše cijene $ 0.005254, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRD je $ 0.6538178727691196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003522118257304897.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRD se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -2.58% u posljednjih 24 sata i -5.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Radix (XRD)
No.509
$ 56.68M
$ 56.68M
$ 108.60K
$ 108.60K
$ 63.38M
$ 63.38M
11.83B
11.83B
13,229,594,201.226357
13,229,594,201.226357
XRD
Trenutačna tržišna kapitalizacija Radix je $ 56.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.60K. Količina u optjecaju XRD je 11.83B, s ukupnom količinom od 13229594201.226357. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.38M.
Radix (XRD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Radix za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00012688
-2.58%
30 dana
$ +0.000896
+23.00%
60 dana
$ -0.001848
-27.84%
90 dana
$ -0.002736
-36.35%
Radix promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XRD od $ -0.00012688 (-2.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Radix 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000896 (+23.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Radix 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRD od $ -0.001848 (-27.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Radix 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002736 (-36.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.
