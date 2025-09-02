Što je Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix (XRD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Radix (XRD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XRD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Radix Resurs

Za dublje razumijevanje Radix, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Radix Koliko Radix (XRD) vrijedi danas? Cijena XRD uživo u USD je 0.004791 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XRD u USD? $ 0.004791 . Provjerite Trenutačna cijena XRD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Radix? Tržišna kapitalizacija za XRD je $ 56.68M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XRD? Količina u optjecaju za XRD je 11.83B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRD? XRD je postigao ATH cijenu od 0.6538178727691196 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRD? XRD je vidio ATL cijenu od 0.003522118257304897 USD . Koliki je obujam trgovanja za XRD? 24-satni obujam trgovanja za XRD je $ 108.60K USD . Hoće li XRD još narasti ove godine? XRD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XRD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

