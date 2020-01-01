XRADERS (XR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XRADERS (XR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XRADERS (XR) Informacije XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience. Službena web stranica: https://xraders.xyz/ Bijela knjiga: https://coinlive.gitbook.io/xraders Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978 Kupi XR odmah!

XRADERS (XR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XRADERS (XR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 696.62K $ 696.62K $ 696.62K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 45.47M $ 45.47M $ 45.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Povijesni maksimum: $ 1.0667 $ 1.0667 $ 1.0667 Povijesni minimum: $ 0.015295172372578346 $ 0.015295172372578346 $ 0.015295172372578346 Trenutna cijena: $ 0.01532 $ 0.01532 $ 0.01532 Saznajte više o cijeni XRADERS (XR)

XRADERS (XR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XRADERS (XR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XR tokena, istražite XR cijenu tokena uživo!

