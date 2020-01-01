Xpense (XPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Xpense (XPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Xpense (XPE) Informacije Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It's primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment. Službena web stranica: https://xpense.network Bijela knjiga: https://xpense.network/xpense.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x88691f292b76bf4d2caa5678a54515fae77c33af

Xpense (XPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xpense (XPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 30.81M $ 30.81M $ 30.81M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K Povijesni maksimum: $ 0.358 $ 0.358 $ 0.358 Povijesni minimum: $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 Trenutna cijena: $ 0.0006499 $ 0.0006499 $ 0.0006499 Saznajte više o cijeni Xpense (XPE)

Xpense (XPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Xpense (XPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XPE tokena, istražite XPE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XPE Jeste li zainteresirani za dodavanje Xpense (XPE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XPE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Xpense (XPE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XPE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XPE povijest cijena odmah!

XPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XPE? Naša XPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XPE predviđanje cijene tokena odmah!

