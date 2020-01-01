XO Protocol (XOXO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XO Protocol (XOXO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XO Protocol (XOXO) Informacije XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Službena web stranica: https://xoapp.co Bijela knjiga: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Kupi XOXO odmah!

XO Protocol (XOXO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XO Protocol (XOXO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Povijesni maksimum: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 Povijesni minimum: $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 Trenutna cijena: $ 0.0011544 $ 0.0011544 $ 0.0011544 Saznajte više o cijeni XO Protocol (XOXO)

XO Protocol (XOXO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XO Protocol (XOXO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XOXO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XOXO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XOXO tokena, istražite XOXO cijenu tokena uživo!

XO Protocol (XOXO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XOXO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XOXO povijest cijena odmah!

XOXO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XOXO? Naša XOXO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XOXO predviđanje cijene tokena odmah!

