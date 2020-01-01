XOXNO Network (XOXNO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XOXNO Network (XOXNO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XOXNO Network (XOXNO) Informacije XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. Službena web stranica: https://xoxno.com Bijela knjiga: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Kupi XOXNO odmah!

XOXNO Network (XOXNO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XOXNO Network (XOXNO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Povijesni maksimum: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 Povijesni minimum: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 Trenutna cijena: $ 0.02125 $ 0.02125 $ 0.02125 Saznajte više o cijeni XOXNO Network (XOXNO)

XOXNO Network (XOXNO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XOXNO Network (XOXNO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XOXNO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XOXNO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XOXNO tokena, istražite XOXNO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XOXNO Jeste li zainteresirani za dodavanje XOXNO Network (XOXNO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XOXNO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XOXNO na MEXC-u odmah!

XOXNO Network (XOXNO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XOXNO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XOXNO povijest cijena odmah!

XOXNO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XOXNO? Naša XOXNO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XOXNO predviđanje cijene tokena odmah!

