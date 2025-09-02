Više o XOXNO

XOXNO Network Logotip

XOXNO Network Cijena(XOXNO)

1 XOXNO u USD cijena uživo:

$0.02085
$0.02085
-6.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XOXNO Network (XOXNO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:30 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02053
$ 0.02053
24-satna najniža cijena
$ 0.02511
$ 0.02511
24-satna najviša cijena

$ 0.02053
$ 0.02053

$ 0.02511
$ 0.02511

$ 0.30727065532562603
$ 0.30727065532562603

$ 0.016038435287442202
$ 0.016038435287442202

-0.39%

-6.90%

-25.07%

-25.07%

XOXNO Network (XOXNO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02084. Tijekom protekla 24 sata, XOXNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02053 i najviše cijene $ 0.02511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XOXNO je $ 0.30727065532562603, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.016038435287442202.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XOXNO se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -6.90% u posljednjih 24 sata i -25.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XOXNO Network (XOXNO)

No.5531

$ 0.00
$ 0.00

$ 126.86K
$ 126.86K

$ 2.08M
$ 2.08M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

99,913,010
99,913,010

0.00%

EGLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija XOXNO Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.86K. Količina u optjecaju XOXNO je 0.00, s ukupnom količinom od 99913010. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.

XOXNO Network (XOXNO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XOXNO Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015477-6.90%
30 dana$ -0.00611-22.68%
60 dana$ -0.00584-21.89%
90 dana$ -0.0089-29.93%
XOXNO Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XOXNO od $ -0.0015477 (-6.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XOXNO Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00611 (-22.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XOXNO Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XOXNO od $ -0.00584 (-21.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XOXNO Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0089 (-29.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XOXNO Network (XOXNO)?

Pogledajte XOXNO Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je XOXNO Network (XOXNO)

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

XOXNO Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XOXNO Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XOXNO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XOXNO Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XOXNO Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XOXNO Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XOXNO Network (XOXNO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XOXNO Network (XOXNO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XOXNO Network.

Provjerite XOXNO Network predviđanje cijene sada!

XOXNO Network (XOXNO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XOXNO Network (XOXNO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XOXNO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XOXNO Network (XOXNO)

Tražiš kako kupiti XOXNO Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XOXNO Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XOXNO u lokalnim valutama

1 XOXNO Network(XOXNO) u VND
548.4046
1 XOXNO Network(XOXNO) u AUD
A$0.0316768
1 XOXNO Network(XOXNO) u GBP
0.0152132
1 XOXNO Network(XOXNO) u EUR
0.017714
1 XOXNO Network(XOXNO) u USD
$0.02084
1 XOXNO Network(XOXNO) u MYR
RM0.0879448
1 XOXNO Network(XOXNO) u TRY
0.857566
1 XOXNO Network(XOXNO) u JPY
¥3.06348
1 XOXNO Network(XOXNO) u ARS
ARS$28.7052244
1 XOXNO Network(XOXNO) u RUB
1.6790788
1 XOXNO Network(XOXNO) u INR
1.83392
1 XOXNO Network(XOXNO) u IDR
Rp341.6392896
1 XOXNO Network(XOXNO) u KRW
29.065548
1 XOXNO Network(XOXNO) u PHP
1.1903808
1 XOXNO Network(XOXNO) u EGP
￡E.1.0113652
1 XOXNO Network(XOXNO) u BRL
R$0.1133696
1 XOXNO Network(XOXNO) u CAD
C$0.0285508
1 XOXNO Network(XOXNO) u BDT
2.5326852
1 XOXNO Network(XOXNO) u NGN
31.9141676
1 XOXNO Network(XOXNO) u COP
$83.6946904
1 XOXNO Network(XOXNO) u ZAR
R.0.3669924
1 XOXNO Network(XOXNO) u UAH
0.8621508
1 XOXNO Network(XOXNO) u VES
Bs3.04264
1 XOXNO Network(XOXNO) u CLP
$20.2148
1 XOXNO Network(XOXNO) u PKR
Rs5.9052224
1 XOXNO Network(XOXNO) u KZT
11.2162964
1 XOXNO Network(XOXNO) u THB
฿0.6729236
1 XOXNO Network(XOXNO) u TWD
NT$0.6383292
1 XOXNO Network(XOXNO) u AED
د.إ0.0764828
1 XOXNO Network(XOXNO) u CHF
Fr0.016672
1 XOXNO Network(XOXNO) u HKD
HK$0.1623436
1 XOXNO Network(XOXNO) u AMD
֏7.9662984
1 XOXNO Network(XOXNO) u MAD
.د.م0.1871432
1 XOXNO Network(XOXNO) u MXN
$0.388666
1 XOXNO Network(XOXNO) u SAR
ريال0.07815
1 XOXNO Network(XOXNO) u PLN
0.0756492
1 XOXNO Network(XOXNO) u RON
лв0.0902372
1 XOXNO Network(XOXNO) u SEK
kr0.1956876
1 XOXNO Network(XOXNO) u BGN
лв0.0348028
1 XOXNO Network(XOXNO) u HUF
Ft7.0309992
1 XOXNO Network(XOXNO) u CZK
0.434514
1 XOXNO Network(XOXNO) u KWD
د.ك0.0063562
1 XOXNO Network(XOXNO) u ILS
0.069814
1 XOXNO Network(XOXNO) u AOA
Kz18.9971188
1 XOXNO Network(XOXNO) u BHD
.د.ب0.00783584
1 XOXNO Network(XOXNO) u BMD
$0.02084
1 XOXNO Network(XOXNO) u DKK
kr0.1327508
1 XOXNO Network(XOXNO) u HNL
L0.5451744
1 XOXNO Network(XOXNO) u MUR
0.954472
1 XOXNO Network(XOXNO) u NAD
$0.3659504
1 XOXNO Network(XOXNO) u NOK
kr0.2081916
1 XOXNO Network(XOXNO) u NZD
$0.0352196
1 XOXNO Network(XOXNO) u PAB
B/.0.02084
1 XOXNO Network(XOXNO) u PGK
K0.0881532
1 XOXNO Network(XOXNO) u QAR
ر.ق0.0758576
1 XOXNO Network(XOXNO) u RSD
дин.2.0852504

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XOXNO Network

Koliko XOXNO Network (XOXNO) vrijedi danas?
Cijena XOXNO uživo u USD je 0.02084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XOXNO u USD?
Trenutačna cijena XOXNO u USD je $ 0.02084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XOXNO Network?
Tržišna kapitalizacija za XOXNO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XOXNO?
Količina u optjecaju za XOXNO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XOXNO?
XOXNO je postigao ATH cijenu od 0.30727065532562603 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XOXNO?
XOXNO je vidio ATL cijenu od 0.016038435287442202 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XOXNO?
24-satni obujam trgovanja za XOXNO je $ 126.86K USD.
Hoće li XOXNO još narasti ove godine?
XOXNO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XOXNO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:30 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

$0.02085
