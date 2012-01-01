XOCIETY (XO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XOCIETY (XO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XOCIETY (XO) Informacije XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. Službena web stranica: https://xociety.io/ Bijela knjiga: https://xociety.notion.site/XOCIETY-Whitepaper-1cfe35708fa280b0b9f9dba866041515 Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x90f9eb95f62d31fbe2179313547e360db86d88d2399103a94286291b63f469ba::xo::XO/txs Kupi XO odmah!

XOCIETY (XO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XOCIETY (XO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.38M $ 31.38M $ 31.38M Povijesni maksimum: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.006277 $ 0.006277 $ 0.006277 Saznajte više o cijeni XOCIETY (XO)

XOCIETY (XO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XOCIETY (XO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XO tokena, istražite XO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XO Jeste li zainteresirani za dodavanje XOCIETY (XO) u svoj portfelj?

XOCIETY (XO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XO povijest cijena odmah!

XO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XO? Naša XO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XO predviđanje cijene tokena odmah!

