Neurai (XNA) Informacije Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Službena web stranica: https://neurai.org Istraživač blokova: https://neuraiexplorer.com Kupi XNA odmah!

Neurai (XNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neurai (XNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ukupna količina: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Količina u optjecaju: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Povijesni maksimum: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Povijesni minimum: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Trenutna cijena: $ 0.000175 $ 0.000175 $ 0.000175 Saznajte više o cijeni Neurai (XNA)

Neurai (XNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neurai (XNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XNA tokena, istražite XNA cijenu tokena uživo!

Neurai (XNA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XNA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XNA povijest cijena odmah!

XNA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XNA? Naša XNA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XNA predviđanje cijene tokena odmah!

