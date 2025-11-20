Dexlab Cijena danas

Trenutačna cijena Dexlab (XLAB) danas je $ 0.0000008633, s promjenom od 1.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XLAB u USD je $ 0.0000008633 po XLAB.

Dexlab trenutačno je na #2650 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 303.59K, s količinom u optjecaju od 351.67B XLAB. Tijekom posljednja 24 sata, XLAB trgovao je između $ 0.0000008415 (niska) i $ 0.0000008912 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000020824547284648, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000797447959855.

U kratkoročnim performansama, XLAB se kretao +0.50% u posljednjem satu i -15.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.50K.

Informacije o tržištu Dexlab (XLAB)

Poredak No.2650 Tržišna kapitalizacija $ 303.59K$ 303.59K $ 303.59K Obujam (24 sata) $ 55.50K$ 55.50K $ 55.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Količina u optjecaju 351.67B 351.67B 351.67B Maksimalna količina 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Ukupna količina 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Stopa optjecaja 7.03% Javni blockchain SOL

