XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
XL1 (XL1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike XL1 (XL1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj XL1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja XL1 tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku XL1 tokena, istražite XL1 cijenu tokena uživo!
XL1 (XL1) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena XL1 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
XL1 Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide XL1? Naša XL1 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
