XL1 Cijena danas

Trenutačna cijena XL1 (XL1) danas je $ 0.0006769, s promjenom od 3.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XL1 u USD je $ 0.0006769 po XL1.

XL1 trenutačno je na #1456 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.88M, s količinom u optjecaju od 5.74B XL1. Tijekom posljednja 24 sata, XL1 trgovao je između $ 0.000675 (niska) i $ 0.0007305 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.003549262214266047, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000658478894046306.

U kratkoročnim performansama, XL1 se kretao +0.02% u posljednjem satu i -6.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.80K.

Informacije o tržištu XL1 (XL1)

Poredak No.1456 Tržišna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Obujam (24 sata) $ 3.80K$ 3.80K $ 3.80K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.72M$ 25.72M $ 25.72M Količina u optjecaju 5.74B 5.74B 5.74B Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija XL1 je $ 3.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.80K. Količina u optjecaju XL1 je 5.74B, s ukupnom količinom od 38000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.72M.