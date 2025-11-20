XL1 Cijena(XL1)
Trenutačna cijena XL1 (XL1) danas je $ 0.0006769, s promjenom od 3.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XL1 u USD je $ 0.0006769 po XL1.
XL1 trenutačno je na #1456 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.88M, s količinom u optjecaju od 5.74B XL1. Tijekom posljednja 24 sata, XL1 trgovao je između $ 0.000675 (niska) i $ 0.0007305 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.003549262214266047, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000658478894046306.
U kratkoročnim performansama, XL1 se kretao +0.02% u posljednjem satu i -6.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.80K.
Trenutačna tržišna kapitalizacija XL1 je $ 3.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.80K. Količina u optjecaju XL1 je 5.74B, s ukupnom količinom od 38000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.72M.
Prati promjene cijena XL1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000021151
|-3.03%
|30 dana
|$ -0.0002786
|-29.16%
|60 dana
|$ -0.0005022
|-42.60%
|90 dana
|$ +0.0001769
|+35.38%
Danas je zabilježena promjena u XL1 od $ -0.000021151 (-3.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002786 (-29.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XL1 od $ -0.0005022 (-42.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001769 (+35.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
Za dublje razumijevanje XL1, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-19 17:17:31
|Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
|11-19 12:49:00
|Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
