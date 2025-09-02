Što je XDAG (XDAG)

XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

XDAG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XDAG (XDAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XDAG (XDAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XDAG.

XDAG (XDAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XDAG (XDAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XDAG (XDAG)

XDAG u lokalnim valutama

XDAG Resurs

Za dublje razumijevanje XDAG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XDAG Koliko XDAG (XDAG) vrijedi danas? Cijena XDAG uživo u USD je 0.004305 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XDAG u USD? $ 0.004305 . Provjerite Trenutačna cijena XDAG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija XDAG? Tržišna kapitalizacija za XDAG je $ 5.52M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XDAG? Količina u optjecaju za XDAG je 1.28B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDAG? XDAG je postigao ATH cijenu od 0.04596249 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDAG? XDAG je vidio ATL cijenu od 0.000497821519952 USD . Koliki je obujam trgovanja za XDAG? 24-satni obujam trgovanja za XDAG je $ 54.10K USD . Hoće li XDAG još narasti ove godine? XDAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

XDAG (XDAG) Važna ažuriranja industrije

