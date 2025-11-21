Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Xeleb Protocol (XCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:41:30 (UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xeleb Protocol (XCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.89M
$ 1.89M
Ukupna količina:
$ 999.81M
$ 999.81M
Količina u optjecaju:
$ 108.30M
$ 108.30M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.45M
$ 17.45M
Povijesni maksimum:
$ 0.1
$ 0.1
Povijesni minimum:
$ 0.016665860301322
$ 0.016665860301322
Trenutna cijena:
$ 0.01745
$ 0.01745

Xeleb Protocol (XCX) Informacije

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Službena web stranica:
https://xeleb.io
Bijela knjiga:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Xeleb Protocol (XCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XCX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XCX tokena, istražite XCX cijenu tokena uživo!

