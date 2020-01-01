XCarnival (XCV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XCarnival (XCV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XCarnival (XCV) Informacije XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It's also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Službena web stranica: https://xcarnival.fi/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

XCarnival (XCV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XCarnival (XCV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 876.03K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 790.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11M Povijesni maksimum: $ 2.063 Povijesni minimum: $ 0.000264223930471337 Trenutna cijena: $ 0.001108

XCarnival (XCV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XCarnival (XCV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCV tokena, istražite XCV cijenu tokena uživo!

