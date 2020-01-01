Chainge (XCHNG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chainge (XCHNG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chainge (XCHNG) Informacije $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Službena web stranica: https://www.chainge.finance/ Bijela knjiga: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Istraživač blokova: http://fsnex.com Kupi XCHNG odmah!

Chainge (XCHNG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chainge (XCHNG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Povijesni maksimum: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Povijesni minimum: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 Trenutna cijena: $ 0.00297 $ 0.00297 $ 0.00297 Saznajte više o cijeni Chainge (XCHNG)

Chainge (XCHNG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chainge (XCHNG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCHNG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCHNG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCHNG tokena, istražite XCHNG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XCHNG Jeste li zainteresirani za dodavanje Chainge (XCHNG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XCHNG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XCHNG na MEXC-u odmah!

Chainge (XCHNG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XCHNG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XCHNG povijest cijena odmah!

XCHNG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XCHNG? Naša XCHNG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XCHNG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!