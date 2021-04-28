Chia Network (XCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chia Network (XCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chia Network (XCH) Informacije Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Službena web stranica: https://www.chia.net/ Bijela knjiga: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Istraživač blokova: https://www.spacescan.io/ Kupi XCH odmah!

Chia Network (XCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chia Network (XCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.49M $ 136.49M $ 136.49M Ukupna količina: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Količina u optjecaju: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 314.36M $ 314.36M $ 314.36M Povijesni maksimum: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Povijesni minimum: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Trenutna cijena: $ 9.471 $ 9.471 $ 9.471 Saznajte više o cijeni Chia Network (XCH)

Chia Network (XCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chia Network (XCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCH tokena, istražite XCH cijenu tokena uživo!

Chia Network (XCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XCH povijest cijena odmah!

