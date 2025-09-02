Što je Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chia Network Koliko Chia Network (XCH) vrijedi danas? Cijena XCH uživo u USD je 9.357 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XCH u USD? $ 9.357 . Provjerite Trenutačna cijena XCH u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Chia Network? Tržišna kapitalizacija za XCH je $ 134.85M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XCH? Količina u optjecaju za XCH je 14.41M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCH? XCH je postigao ATH cijenu od 1,934.50687188 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCH? XCH je vidio ATL cijenu od 8.608855748047983 USD . Koliki je obujam trgovanja za XCH? 24-satni obujam trgovanja za XCH je $ 87.37K USD . Hoće li XCH još narasti ove godine? XCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Chia Network (XCH) Važna ažuriranja industrije

