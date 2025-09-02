Chia Network (XCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.357. Tijekom protekla 24 sata, XCHtrgovalo je između najniže cijene $ 9.25 i najviše cijene $ 10.046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCH je $ 1,934.50687188, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.608855748047983.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCH se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Chia Network (XCH)
No.287
$ 134.85M
$ 87.37K
$ 310.58M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chia Network je $ 134.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.37K. Količina u optjecaju XCH je 14.41M, s ukupnom količinom od 33191992. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.58M.
Chia Network (XCH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Chia Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.02253
-0.24%
30 dana
$ +0.27
+2.97%
60 dana
$ -0.577
-5.81%
90 dana
$ -1.894
-16.84%
Chia Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XCH od $ -0.02253 (-0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Chia Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.27 (+2.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Chia Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XCH od $ -0.577 (-5.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Chia Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.894 (-16.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chia Network (XCH)?
Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
