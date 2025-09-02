Više o XCH

Chia Network Logotip

Chia Network Cijena(XCH)

1 XCH u USD cijena uživo:

$9.366
$9.366$9.366
-0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chia Network (XCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:24 (UTC+8)

Chia Network (XCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 9.25
$ 9.25$ 9.25
24-satna najniža cijena
$ 10.046
$ 10.046$ 10.046
24-satna najviša cijena

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

$ 10.046
$ 10.046$ 10.046

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 8.608855748047983
$ 8.608855748047983$ 8.608855748047983

+0.50%

-0.24%

+2.10%

+2.10%

Chia Network (XCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.357. Tijekom protekla 24 sata, XCHtrgovalo je između najniže cijene $ 9.25 i najviše cijene $ 10.046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCH je $ 1,934.50687188, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.608855748047983.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCH se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chia Network (XCH)

No.287

$ 134.85M
$ 134.85M$ 134.85M

$ 87.37K
$ 87.37K$ 87.37K

$ 310.58M
$ 310.58M$ 310.58M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chia Network je $ 134.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.37K. Količina u optjecaju XCH je 14.41M, s ukupnom količinom od 33191992. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.58M.

Chia Network (XCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chia Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02253-0.24%
30 dana$ +0.27+2.97%
60 dana$ -0.577-5.81%
90 dana$ -1.894-16.84%
Chia Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XCH od $ -0.02253 (-0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chia Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.27 (+2.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chia Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XCH od $ -0.577 (-5.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chia Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.894 (-16.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chia Network (XCH)?

Pogledajte Chia Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chia Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chia Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chia Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chia Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chia Network (XCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chia Network (XCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chia Network.

Provjerite Chia Network predviđanje cijene sada!

Chia Network (XCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chia Network (XCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chia Network (XCH)

Tražiš kako kupiti Chia Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chia Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Chia Network Resurs

Za dublje razumijevanje Chia Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chia Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chia Network

Koliko Chia Network (XCH) vrijedi danas?
Cijena XCH uživo u USD je 9.357 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCH u USD?
Trenutačna cijena XCH u USD je $ 9.357. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chia Network?
Tržišna kapitalizacija za XCH je $ 134.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCH?
Količina u optjecaju za XCH je 14.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCH?
XCH je postigao ATH cijenu od 1,934.50687188 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCH?
XCH je vidio ATL cijenu od 8.608855748047983 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCH?
24-satni obujam trgovanja za XCH je $ 87.37K USD.
Hoće li XCH još narasti ove godine?
XCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

