XCAD Network (XCAD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u XCAD Network (XCAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

XCAD Network (XCAD) Informacije

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Službena web stranica:
https://xcadnetwork.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

XCAD Network (XCAD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XCAD Network (XCAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.49M
$ 1.49M
Ukupna količina:
$ 198.81M
$ 198.81M
Količina u optjecaju:
$ 47.73M
$ 47.73M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 6.23M
$ 6.23M
Povijesni maksimum:
$ 9.10628
$ 9.10628
Povijesni minimum:
$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195
Trenutna cijena:
$ 0.03132
$ 0.03132

XCAD Network (XCAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike XCAD Network (XCAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XCAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XCAD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XCAD tokena, istražite XCAD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XCAD

Jeste li zainteresirani za dodavanje XCAD Network (XCAD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XCAD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

XCAD Network (XCAD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena XCAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

XCAD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XCAD? Naša XCAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

