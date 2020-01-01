XCAD Network (XCAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XCAD Network (XCAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XCAD Network (XCAD) Informacije XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Službena web stranica: https://xcadnetwork.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Kupi XCAD odmah!

XCAD Network (XCAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XCAD Network (XCAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ukupna količina: $ 198.81M $ 198.81M $ 198.81M Količina u optjecaju: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Povijesni maksimum: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Povijesni minimum: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Trenutna cijena: $ 0.03132 $ 0.03132 $ 0.03132 Saznajte više o cijeni XCAD Network (XCAD)

XCAD Network (XCAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XCAD Network (XCAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCAD tokena, istražite XCAD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XCAD Jeste li zainteresirani za dodavanje XCAD Network (XCAD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XCAD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XCAD na MEXC-u odmah!

XCAD Network (XCAD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XCAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XCAD povijest cijena odmah!

XCAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XCAD? Naša XCAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XCAD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!