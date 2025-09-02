XCAD Network (XCAD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03164. Tijekom protekla 24 sata, XCADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03136 i najviše cijene $ 0.03247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCAD je $ 9.064501091879395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.027238932577182195.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCAD se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XCAD Network (XCAD)
Trenutačna tržišna kapitalizacija XCAD Network je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.32K. Količina u optjecaju XCAD je 47.73M, s ukupnom količinom od 198813157.8570137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.29M.
XCAD Network (XCAD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XCAD Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0003489
-1.09%
30 dana
$ -0.00083
-2.56%
60 dana
$ +0.00264
+9.10%
90 dana
$ -0.01304
-29.19%
XCAD Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XCAD od $ -0.0003489 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XCAD Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00083 (-2.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XCAD Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XCAD od $ +0.00264 (+9.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XCAD Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01304 (-29.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
