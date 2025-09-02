Više o XCAD

XCAD Informacije o cijeni

XCAD Službena web stranica

XCAD Tokenomija

XCAD Prognoza cijena

XCAD Povijest

Vodič za kupnju XCAD

Konverter XCAD u fiducijarnu valutu

XCAD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

XCAD Network Logotip

XCAD Network Cijena(XCAD)

1 XCAD u USD cijena uživo:

$0.03166
$0.03166$0.03166
-1.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XCAD Network (XCAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:16 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03136
$ 0.03136$ 0.03136
24-satna najniža cijena
$ 0.03247
$ 0.03247$ 0.03247
24-satna najviša cijena

$ 0.03136
$ 0.03136$ 0.03136

$ 0.03247
$ 0.03247$ 0.03247

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195$ 0.027238932577182195

+0.09%

-1.09%

-3.69%

-3.69%

XCAD Network (XCAD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03164. Tijekom protekla 24 sata, XCADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03136 i najviše cijene $ 0.03247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCAD je $ 9.064501091879395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.027238932577182195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCAD se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XCAD Network (XCAD)

No.1948

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 108.32K
$ 108.32K$ 108.32K

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

47.73M
47.73M 47.73M

198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija XCAD Network je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.32K. Količina u optjecaju XCAD je 47.73M, s ukupnom količinom od 198813157.8570137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.29M.

XCAD Network (XCAD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XCAD Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003489-1.09%
30 dana$ -0.00083-2.56%
60 dana$ +0.00264+9.10%
90 dana$ -0.01304-29.19%
XCAD Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XCAD od $ -0.0003489 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XCAD Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00083 (-2.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XCAD Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XCAD od $ +0.00264 (+9.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XCAD Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01304 (-29.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XCAD Network (XCAD)?

Pogledajte XCAD Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XCAD Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XCAD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XCAD Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XCAD Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XCAD Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XCAD Network (XCAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XCAD Network (XCAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XCAD Network.

Provjerite XCAD Network predviđanje cijene sada!

XCAD Network (XCAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XCAD Network (XCAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XCAD Network (XCAD)

Tražiš kako kupiti XCAD Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XCAD Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XCAD u lokalnim valutama

1 XCAD Network(XCAD) u VND
832.6066
1 XCAD Network(XCAD) u AUD
A$0.0480928
1 XCAD Network(XCAD) u GBP
0.0230972
1 XCAD Network(XCAD) u EUR
0.026894
1 XCAD Network(XCAD) u USD
$0.03164
1 XCAD Network(XCAD) u MYR
RM0.1335208
1 XCAD Network(XCAD) u TRY
1.3016696
1 XCAD Network(XCAD) u JPY
¥4.65108
1 XCAD Network(XCAD) u ARS
ARS$43.5812524
1 XCAD Network(XCAD) u RUB
2.5492348
1 XCAD Network(XCAD) u INR
2.78432
1 XCAD Network(XCAD) u IDR
Rp518.6884416
1 XCAD Network(XCAD) u KRW
44.128308
1 XCAD Network(XCAD) u PHP
1.8072768
1 XCAD Network(XCAD) u EGP
￡E.1.5354892
1 XCAD Network(XCAD) u BRL
R$0.1721216
1 XCAD Network(XCAD) u CAD
C$0.0433468
1 XCAD Network(XCAD) u BDT
3.8452092
1 XCAD Network(XCAD) u NGN
48.4531796
1 XCAD Network(XCAD) u COP
$127.0681384
1 XCAD Network(XCAD) u ZAR
R.0.5571804
1 XCAD Network(XCAD) u UAH
1.3089468
1 XCAD Network(XCAD) u VES
Bs4.61944
1 XCAD Network(XCAD) u CLP
$30.6908
1 XCAD Network(XCAD) u PKR
Rs8.9655104
1 XCAD Network(XCAD) u KZT
17.0289644
1 XCAD Network(XCAD) u THB
฿1.021972
1 XCAD Network(XCAD) u TWD
NT$0.9691332
1 XCAD Network(XCAD) u AED
د.إ0.1161188
1 XCAD Network(XCAD) u CHF
Fr0.025312
1 XCAD Network(XCAD) u HKD
HK$0.2464756
1 XCAD Network(XCAD) u AMD
֏12.0947064
1 XCAD Network(XCAD) u MAD
.د.م0.2841272
1 XCAD Network(XCAD) u MXN
$0.590086
1 XCAD Network(XCAD) u SAR
ريال0.11865
1 XCAD Network(XCAD) u PLN
0.1148532
1 XCAD Network(XCAD) u RON
лв0.1370012
1 XCAD Network(XCAD) u SEK
kr0.2970996
1 XCAD Network(XCAD) u BGN
лв0.0528388
1 XCAD Network(XCAD) u HUF
Ft10.6747032
1 XCAD Network(XCAD) u CZK
0.659694
1 XCAD Network(XCAD) u KWD
د.ك0.0096502
1 XCAD Network(XCAD) u ILS
0.105994
1 XCAD Network(XCAD) u AOA
Kz28.8420748
1 XCAD Network(XCAD) u BHD
.د.ب0.01189664
1 XCAD Network(XCAD) u BMD
$0.03164
1 XCAD Network(XCAD) u DKK
kr0.2015468
1 XCAD Network(XCAD) u HNL
L0.8277024
1 XCAD Network(XCAD) u MUR
1.449112
1 XCAD Network(XCAD) u NAD
$0.5555984
1 XCAD Network(XCAD) u NOK
kr0.3160836
1 XCAD Network(XCAD) u NZD
$0.0534716
1 XCAD Network(XCAD) u PAB
B/.0.03164
1 XCAD Network(XCAD) u PGK
K0.1338372
1 XCAD Network(XCAD) u QAR
ر.ق0.1151696
1 XCAD Network(XCAD) u RSD
дин.3.1658984

XCAD Network Resurs

Za dublje razumijevanje XCAD Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena XCAD Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XCAD Network

Koliko XCAD Network (XCAD) vrijedi danas?
Cijena XCAD uživo u USD je 0.03164 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCAD u USD?
Trenutačna cijena XCAD u USD je $ 0.03164. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XCAD Network?
Tržišna kapitalizacija za XCAD je $ 1.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCAD?
Količina u optjecaju za XCAD je 47.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCAD?
XCAD je postigao ATH cijenu od 9.064501091879395 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCAD?
XCAD je vidio ATL cijenu od 0.027238932577182195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCAD?
24-satni obujam trgovanja za XCAD je $ 108.32K USD.
Hoće li XCAD još narasti ove godine?
XCAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:16 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XCAD u USD kalkulator

Iznos

XCAD
XCAD
USD
USD

1 XCAD = 0.03164 USD

Trgujte XCAD

XCADUSDT
$0.03166
$0.03166$0.03166
-1.06%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine