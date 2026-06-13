XBT Cijena danas

Trenutačna cijena XBT (XBT) danas je $ 0.00023022, s promjenom od 2.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XBT u USD je $ 0.00023022 po XBT.

XBT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 230,157, s količinom u optjecaju od 999.73M XBT. Tijekom posljednja 24 sata, XBT trgovao je između $ 0.00022288 (niska) i $ 0.0002396 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03015309, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001631.

U kratkoročnim performansama, XBT se kretao +0.20% u posljednjem satu i +34.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 30.41K.

Informacije o tržištu XBT (XBT)

Tržišna kapitalizacija $ 230.16K$ 230.16K $ 230.16K Obujam (24 sata) $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.16K$ 230.16K $ 230.16K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Trenutačna tržišna kapitalizacija XBT je $ 230.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.41K. Količina u optjecaju XBT je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729758.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.16K.