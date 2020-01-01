Tether Gold (XAUT) Tokenomika

Tether Gold (XAUT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Tether Gold (XAUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Tether Gold (XAUT) Informacije

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Službena web stranica:
https://gold.tether.to/
Bijela knjiga:
https://gold.tether.to/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38

Tether Gold (XAUT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tether Gold (XAUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 875.28M
$ 875.28M$ 875.28M
Ukupna količina:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
Količina u optjecaju:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 875.28M
$ 875.28M$ 875.28M
Povijesni maksimum:
$ 3,587.36
$ 3,587.36$ 3,587.36
Povijesni minimum:
$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399
Trenutna cijena:
$ 3,550.48
$ 3,550.48$ 3,550.48

Tether Gold (XAUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Tether Gold (XAUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XAUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XAUT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XAUT tokena, istražite XAUT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XAUT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Tether Gold (XAUT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XAUT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Tether Gold (XAUT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena XAUT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

XAUT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XAUT? Naša XAUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

