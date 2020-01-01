Anita Max Wynn (WYNN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Anita Max Wynn (WYNN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Anita Max Wynn (WYNN) Informacije WYNN is a meme coin. Službena web stranica: https://www.anitamaxwynn.biz Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Kupi WYNN odmah!

Anita Max Wynn (WYNN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Anita Max Wynn (WYNN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 334.98K $ 334.98K $ 334.98K Povijesni maksimum: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 Povijesni minimum: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 Trenutna cijena: $ 0.000335 $ 0.000335 $ 0.000335 Saznajte više o cijeni Anita Max Wynn (WYNN)

Anita Max Wynn (WYNN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Anita Max Wynn (WYNN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WYNN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WYNN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WYNN tokena, istražite WYNN cijenu tokena uživo!

