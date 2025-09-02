Više o WYNN

Anita Max Wynn Logotip

Anita Max Wynn Cijena(WYNN)

1 WYNN u USD cijena uživo:

$0.0003442
$0.0003442$0.0003442
+1.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Anita Max Wynn (WYNN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:19 (UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003326
$ 0.0003326$ 0.0003326
24-satna najniža cijena
$ 0.0003561
$ 0.0003561$ 0.0003561
24-satna najviša cijena

$ 0.0003326
$ 0.0003326$ 0.0003326

$ 0.0003561
$ 0.0003561$ 0.0003561

$ 0.0843941638315887
$ 0.0843941638315887$ 0.0843941638315887

$ 0.000052794588600742
$ 0.000052794588600742$ 0.000052794588600742

+1.32%

+1.11%

+10.53%

+10.53%

Anita Max Wynn (WYNN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003442. Tijekom protekla 24 sata, WYNNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003326 i najviše cijene $ 0.0003561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WYNN je $ 0.0843941638315887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000052794588600742.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WYNN se promijenio za +1.32% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +10.53% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Anita Max Wynn (WYNN)

No.5446

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

$ 344.18K
$ 344.18K$ 344.18K

0.00
0.00 0.00

999,934,223
999,934,223 999,934,223

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anita Max Wynn je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.06K. Količina u optjecaju WYNN je 0.00, s ukupnom količinom od 999934223. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 344.18K.

Anita Max Wynn (WYNN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Anita Max Wynn za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000003779+1.11%
30 dana$ +0.0000645+23.06%
60 dana$ -0.0000643-15.75%
90 dana$ -0.0000094-2.66%
Anita Max Wynn promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WYNN od $ +0.000003779 (+1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Anita Max Wynn 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000645 (+23.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Anita Max Wynn 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WYNN od $ -0.0000643 (-15.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Anita Max Wynn 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000094 (-2.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Anita Max Wynn (WYNN)?

Pogledajte Anita Max Wynn stranicu Povijest cijena sada.

Što je Anita Max Wynn (WYNN)

WYNN is a meme coin.

Anita Max Wynn dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Anita Max Wynn ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WYNN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Anita Max Wynn na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Anita Max Wynn učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Anita Max Wynn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Anita Max Wynn (WYNN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Anita Max Wynn (WYNN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Anita Max Wynn.

Provjerite Anita Max Wynn predviđanje cijene sada!

Anita Max Wynn (WYNN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Anita Max Wynn (WYNN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WYNN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Anita Max Wynn (WYNN)

Tražiš kako kupiti Anita Max Wynn? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Anita Max Wynn na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WYNN u lokalnim valutama

1 Anita Max Wynn(WYNN) u VND
9.057623
1 Anita Max Wynn(WYNN) u AUD
A$0.000523184
1 Anita Max Wynn(WYNN) u GBP
0.000251266
1 Anita Max Wynn(WYNN) u EUR
0.00029257
1 Anita Max Wynn(WYNN) u USD
$0.0003442
1 Anita Max Wynn(WYNN) u MYR
RM0.001452524
1 Anita Max Wynn(WYNN) u TRY
0.014160388
1 Anita Max Wynn(WYNN) u JPY
¥0.0505974
1 Anita Max Wynn(WYNN) u ARS
ARS$0.474104522
1 Anita Max Wynn(WYNN) u RUB
0.027732194
1 Anita Max Wynn(WYNN) u INR
0.0302896
1 Anita Max Wynn(WYNN) u IDR
Rp5.642622048
1 Anita Max Wynn(WYNN) u KRW
0.47938455
1 Anita Max Wynn(WYNN) u PHP
0.019664146
1 Anita Max Wynn(WYNN) u EGP
￡E.0.016704026
1 Anita Max Wynn(WYNN) u BRL
R$0.001869006
1 Anita Max Wynn(WYNN) u CAD
C$0.000471554
1 Anita Max Wynn(WYNN) u BDT
0.041830626
1 Anita Max Wynn(WYNN) u NGN
0.527104438
1 Anita Max Wynn(WYNN) u COP
$1.382327852
1 Anita Max Wynn(WYNN) u ZAR
R.0.006061362
1 Anita Max Wynn(WYNN) u UAH
0.014239554
1 Anita Max Wynn(WYNN) u VES
Bs0.0502532
1 Anita Max Wynn(WYNN) u CLP
$0.333874
1 Anita Max Wynn(WYNN) u PKR
Rs0.097532512
1 Anita Max Wynn(WYNN) u KZT
0.185251882
1 Anita Max Wynn(WYNN) u THB
฿0.011121102
1 Anita Max Wynn(WYNN) u TWD
NT$0.010542846
1 Anita Max Wynn(WYNN) u AED
د.إ0.001263214
1 Anita Max Wynn(WYNN) u CHF
Fr0.00027536
1 Anita Max Wynn(WYNN) u HKD
HK$0.002681318
1 Anita Max Wynn(WYNN) u AMD
֏0.131573892
1 Anita Max Wynn(WYNN) u MAD
.د.م0.003090916
1 Anita Max Wynn(WYNN) u MXN
$0.00641933
1 Anita Max Wynn(WYNN) u SAR
ريال0.00129075
1 Anita Max Wynn(WYNN) u PLN
0.001249446
1 Anita Max Wynn(WYNN) u RON
лв0.001490386
1 Anita Max Wynn(WYNN) u SEK
kr0.003228596
1 Anita Max Wynn(WYNN) u BGN
лв0.000574814
1 Anita Max Wynn(WYNN) u HUF
Ft0.116126196
1 Anita Max Wynn(WYNN) u CZK
0.00717657
1 Anita Max Wynn(WYNN) u KWD
د.ك0.000104981
1 Anita Max Wynn(WYNN) u ILS
0.00115307
1 Anita Max Wynn(WYNN) u AOA
Kz0.313762394
1 Anita Max Wynn(WYNN) u BHD
.د.ب0.0001294192
1 Anita Max Wynn(WYNN) u BMD
$0.0003442
1 Anita Max Wynn(WYNN) u DKK
kr0.002192554
1 Anita Max Wynn(WYNN) u HNL
L0.009004272
1 Anita Max Wynn(WYNN) u MUR
0.01576436
1 Anita Max Wynn(WYNN) u NAD
$0.006044152
1 Anita Max Wynn(WYNN) u NOK
kr0.003438558
1 Anita Max Wynn(WYNN) u NZD
$0.000581698
1 Anita Max Wynn(WYNN) u PAB
B/.0.0003442
1 Anita Max Wynn(WYNN) u PGK
K0.001455966
1 Anita Max Wynn(WYNN) u QAR
ر.ق0.001252888
1 Anita Max Wynn(WYNN) u RSD
дин.0.03443721

Anita Max Wynn Resurs

Za dublje razumijevanje Anita Max Wynn, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Anita Max Wynn web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Anita Max Wynn

Koliko Anita Max Wynn (WYNN) vrijedi danas?
Cijena WYNN uživo u USD je 0.0003442 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WYNN u USD?
Trenutačna cijena WYNN u USD je $ 0.0003442. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Anita Max Wynn?
Tržišna kapitalizacija za WYNN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WYNN?
Količina u optjecaju za WYNN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WYNN?
WYNN je postigao ATH cijenu od 0.0843941638315887 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WYNN?
WYNN je vidio ATL cijenu od 0.000052794588600742 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WYNN?
24-satni obujam trgovanja za WYNN je $ 54.06K USD.
Hoće li WYNN još narasti ove godine?
WYNN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WYNN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:19 (UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WYNN u USD kalkulator

Iznos

WYNN
WYNN
USD
USD

1 WYNN = 0.0003442 USD

