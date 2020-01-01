Wuffi (WUF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wuffi (WUF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wuffi (WUF) Informacije WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. Službena web stranica: https://www.wuffi.io/ Bijela knjiga: https://www.wuffi.io/terms/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Kupi WUF odmah!

Wuffi (WUF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wuffi (WUF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Ukupna količina: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T Količina u optjecaju: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M Povijesni maksimum: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 Povijesni minimum: $ 0.000000095256248358 $ 0.000000095256248358 $ 0.000000095256248358 Trenutna cijena: $ 0.0000000967 $ 0.0000000967 $ 0.0000000967 Saznajte više o cijeni Wuffi (WUF)

Wuffi (WUF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wuffi (WUF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WUF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WUF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WUF tokena, istražite WUF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WUF Jeste li zainteresirani za dodavanje Wuffi (WUF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WUF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WUF na MEXC-u odmah!

Wuffi (WUF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WUF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WUF povijest cijena odmah!

WUF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WUF? Naša WUF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WUF predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!