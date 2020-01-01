Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Waltonchain Autonomy (WTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Waltonchain Autonomy (WTA) Informacije WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Službena web stranica: https://www.waltonchain.org/#/en Bijela knjiga: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Istraživač blokova: https://wta.waltonchain.pro/#/home Kupi WTA odmah!

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waltonchain Autonomy (WTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.55K $ 59.55K $ 59.55K Povijesni maksimum: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0001191 $ 0.0001191 $ 0.0001191 Saznajte više o cijeni Waltonchain Autonomy (WTA)

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Waltonchain Autonomy (WTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WTA tokena, istražite WTA cijenu tokena uživo!

Waltonchain Autonomy (WTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WTA povijest cijena odmah!

WTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WTA? Naša WTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WTA predviđanje cijene tokena odmah!

