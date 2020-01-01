Wall Street Memes (WSM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wall Street Memes (WSM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wall Street Memes (WSM) Informacije Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet's triumph over rampant capitalism. Službena web stranica: https://wallstmemes.com/en/ Bijela knjiga: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wall Street Memes (WSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 942.12K Ukupna količina: $ 1.90B Količina u optjecaju: $ 1.88B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00M Povijesni maksimum: $ 0.07977 Povijesni minimum: $ 0.000384323782852664 Trenutna cijena: $ 0.0005004

Wall Street Memes (WSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wall Street Memes (WSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

