Wall Street Memes (WSM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wall Street Memes (WSM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Wall Street Memes (WSM) Informacije

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Službena web stranica:
https://wallstmemes.com/en/
Bijela knjiga:
https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wall Street Memes (WSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 942.12K
Ukupna količina:
$ 1.90B
Količina u optjecaju:
$ 1.88B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.07977
Povijesni minimum:
$ 0.000384323782852664
Trenutna cijena:
$ 0.0005004
Wall Street Memes (WSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wall Street Memes (WSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WSM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WSM tokena, istražite WSM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WSM

Jeste li zainteresirani za dodavanje Wall Street Memes (WSM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WSM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Wall Street Memes (WSM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WSM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WSM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WSM? Naša WSM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.