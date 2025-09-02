Više o WSM

Wall Street Memes Cijena(WSM)

$0.0005235
+4.51%1D
Grafikon aktualnih cijena Wall Street Memes (WSM)
Wall Street Memes (WSM) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0004915
$ 0.0005281
$ 0.0004915
$ 0.0005281
$ 0.07971075055595898
$ 0.000384323782852664
-0.10%

+4.51%

-8.50%

-8.50%

Wall Street Memes (WSM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005235. Tijekom protekla 24 sata, WSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004915 i najviše cijene $ 0.0005281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSM je $ 0.07971075055595898, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000384323782852664.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSM se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +4.51% u posljednjih 24 sata i -8.50% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Wall Street Memes (WSM)

No.2177

$ 985.61K
$ 10.02K
$ 1.05M
1.88B
2,000,000,000
1,897,127,649.509461
94.13%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wall Street Memes je $ 985.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.02K. Količina u optjecaju WSM je 1.88B, s ukupnom količinom od 1897127649.509461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.

Wall Street Memes (WSM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wall Street Memes za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000022591+4.51%
30 dana$ -0.0000627-10.70%
60 dana$ -0.0000757-12.64%
90 dana$ -0.0003209-38.01%
Wall Street Memes promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WSM od $ +0.000022591 (+4.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wall Street Memes 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000627 (-10.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wall Street Memes 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WSM od $ -0.0000757 (-12.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wall Street Memes 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003209 (-38.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wall Street Memes (WSM)?

Pogledajte Wall Street Memes stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wall Street Memes ulaganjima.

Wall Street Memes Predviđanje cijene (USD)

WSM u lokalnim valutama

1 Wall Street Memes(WSM) u VND
13.7759025
1 Wall Street Memes(WSM) u AUD
A$0.00079572
1 Wall Street Memes(WSM) u GBP
0.000382155
1 Wall Street Memes(WSM) u EUR
0.000444975
1 Wall Street Memes(WSM) u USD
$0.0005235
1 Wall Street Memes(WSM) u MYR
RM0.00220917
1 Wall Street Memes(WSM) u TRY
0.02153679
1 Wall Street Memes(WSM) u JPY
¥0.0769545
1 Wall Street Memes(WSM) u ARS
ARS$0.721074135
1 Wall Street Memes(WSM) u RUB
0.042178395
1 Wall Street Memes(WSM) u INR
0.046068
1 Wall Street Memes(WSM) u IDR
Rp8.58196584
1 Wall Street Memes(WSM) u KRW
0.729104625
1 Wall Street Memes(WSM) u PHP
0.029907555
1 Wall Street Memes(WSM) u EGP
￡E.0.025405455
1 Wall Street Memes(WSM) u BRL
R$0.002842605
1 Wall Street Memes(WSM) u CAD
C$0.000717195
1 Wall Street Memes(WSM) u BDT
0.063620955
1 Wall Street Memes(WSM) u NGN
0.801682665
1 Wall Street Memes(WSM) u COP
$2.10240741
1 Wall Street Memes(WSM) u ZAR
R.0.009218835
1 Wall Street Memes(WSM) u UAH
0.021657195
1 Wall Street Memes(WSM) u VES
Bs0.076431
1 Wall Street Memes(WSM) u CLP
$0.507795
1 Wall Street Memes(WSM) u PKR
Rs0.14833896
1 Wall Street Memes(WSM) u KZT
0.281752935
1 Wall Street Memes(WSM) u THB
฿0.016914285
1 Wall Street Memes(WSM) u TWD
NT$0.016034805
1 Wall Street Memes(WSM) u AED
د.إ0.001921245
1 Wall Street Memes(WSM) u CHF
Fr0.0004188
1 Wall Street Memes(WSM) u HKD
HK$0.004078065
1 Wall Street Memes(WSM) u AMD
֏0.20011311
1 Wall Street Memes(WSM) u MAD
.د.م0.00470103
1 Wall Street Memes(WSM) u MXN
$0.009763275
1 Wall Street Memes(WSM) u SAR
ريال0.001963125
1 Wall Street Memes(WSM) u PLN
0.001900305
1 Wall Street Memes(WSM) u RON
лв0.002266755
1 Wall Street Memes(WSM) u SEK
kr0.00491043
1 Wall Street Memes(WSM) u BGN
лв0.000874245
1 Wall Street Memes(WSM) u HUF
Ft0.17661843
1 Wall Street Memes(WSM) u CZK
0.010914975
1 Wall Street Memes(WSM) u KWD
د.ك0.0001596675
1 Wall Street Memes(WSM) u ILS
0.001753725
1 Wall Street Memes(WSM) u AOA
Kz0.477206895
1 Wall Street Memes(WSM) u BHD
.د.ب0.000196836
1 Wall Street Memes(WSM) u BMD
$0.0005235
1 Wall Street Memes(WSM) u DKK
kr0.003334695
1 Wall Street Memes(WSM) u HNL
L0.01369476
1 Wall Street Memes(WSM) u MUR
0.0239763
1 Wall Street Memes(WSM) u NAD
$0.00919266
1 Wall Street Memes(WSM) u NOK
kr0.005229765
1 Wall Street Memes(WSM) u NZD
$0.000884715
1 Wall Street Memes(WSM) u PAB
B/.0.0005235
1 Wall Street Memes(WSM) u PGK
K0.002214405
1 Wall Street Memes(WSM) u QAR
ر.ق0.00190554
1 Wall Street Memes(WSM) u RSD
дин.0.052376175

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wall Street Memes

Koliko Wall Street Memes (WSM) vrijedi danas?
Cijena WSM uživo u USD je 0.0005235 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WSM u USD?
Trenutačna cijena WSM u USD je $ 0.0005235. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wall Street Memes?
Tržišna kapitalizacija za WSM je $ 985.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WSM?
Količina u optjecaju za WSM je 1.88B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WSM?
WSM je postigao ATH cijenu od 0.07971075055595898 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WSM?
WSM je vidio ATL cijenu od 0.000384323782852664 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WSM?
24-satni obujam trgovanja za WSM je $ 10.02K USD.
Hoće li WSM još narasti ove godine?
WSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wall Street Memes (WSM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

