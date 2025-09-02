Wall Street Memes (WSM) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004915
24-satna najniža cijena
$ 0.0005281
24-satna najviša cijena
$ 0.0004915
$ 0.0005281
$ 0.07971075055595898
$ 0.000384323782852664
-0.10%
+4.51%
-8.50%
-8.50%
Wall Street Memes (WSM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005235. Tijekom protekla 24 sata, WSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004915 i najviše cijene $ 0.0005281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSM je $ 0.07971075055595898, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000384323782852664.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSM se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +4.51% u posljednjih 24 sata i -8.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wall Street Memes (WSM)
No.2177
$ 985.61K
$ 10.02K
$ 1.05M
1.88B
2,000,000,000
1,897,127,649.509461
94.13%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wall Street Memes je $ 985.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.02K. Količina u optjecaju WSM je 1.88B, s ukupnom količinom od 1897127649.509461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.
Wall Street Memes (WSM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wall Street Memes za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000022591
+4.51%
30 dana
$ -0.0000627
-10.70%
60 dana
$ -0.0000757
-12.64%
90 dana
$ -0.0003209
-38.01%
Wall Street Memes promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WSM od $ +0.000022591 (+4.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wall Street Memes 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000627 (-10.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wall Street Memes 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WSM od $ -0.0000757 (-12.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wall Street Memes 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003209 (-38.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wall Street Memes (WSM)?
Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.
Wall Street Memes Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Wall Street Memes (WSM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wall Street Memes (WSM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wall Street Memes.
Razumijevanje tokenomike Wall Street Memes (WSM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WSM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
