WeSendit (WSI) Informacije WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Službena web stranica: https://wesendit.io Bijela knjiga: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Kupi WSI odmah!

WeSendit (WSI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WeSendit (WSI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 765.45K $ 765.45K $ 765.45K Ukupna količina: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Količina u optjecaju: $ 803.20M $ 803.20M $ 803.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Povijesni minimum: $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 Trenutna cijena: $ 0.000953 $ 0.000953 $ 0.000953 Saznajte više o cijeni WeSendit (WSI)

WeSendit (WSI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WeSendit (WSI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSI tokena, istražite WSI cijenu tokena uživo!

WeSendit (WSI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WSI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WSI povijest cijena odmah!

WSI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WSI? Naša WSI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WSI predviđanje cijene tokena odmah!

