Wisdomise AI (WSDM) Informacije Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Službena web stranica: https://wisdomise.com/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Kupi WSDM odmah!

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wisdomise AI (WSDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 548.66K $ 548.66K $ 548.66K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 541.08M $ 541.08M $ 541.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Povijesni maksimum: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Povijesni minimum: $ 0.000979572805997166 $ 0.000979572805997166 $ 0.000979572805997166 Trenutna cijena: $ 0.001014 $ 0.001014 $ 0.001014 Saznajte više o cijeni Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wisdomise AI (WSDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSDM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSDM tokena, istražite WSDM cijenu tokena uživo!

Wisdomise AI (WSDM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WSDM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WSDM povijest cijena odmah!

WSDM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WSDM? Naša WSDM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WSDM predviđanje cijene tokena odmah!

