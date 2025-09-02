Više o WSDM

Wisdomise AI Cijena(WSDM)

Grafikon aktualnih cijena Wisdomise AI (WSDM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:05 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) Informacije o cijeni (USD)

Wisdomise AI (WSDM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001258. Tijekom protekla 24 sata, WSDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001258 i najviše cijene $ 0.001415, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSDM je $ 0.1191700212931804, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00127878423524931.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSDM se promijenio za -2.56% u posljednjih sat vremena, -9.30% u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wisdomise AI (WSDM)

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wisdomise AI je $ 679.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 110.41K. Količina u optjecaju WSDM je 540.11M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.

Wisdomise AI (WSDM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wisdomise AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wisdomise AI (WSDM)?

Pogledajte Wisdomise AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wisdomise AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WSDM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wisdomise AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wisdomise AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wisdomise AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wisdomise AI (WSDM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wisdomise AI (WSDM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wisdomise AI.

Provjerite Wisdomise AI predviđanje cijene sada!

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wisdomise AI (WSDM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WSDM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wisdomise AI (WSDM)

Tražiš kako kupiti Wisdomise AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wisdomise AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WSDM u lokalnim valutama

Wisdomise AI Resurs

Za dublje razumijevanje Wisdomise AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wisdomise AI web-stranica
Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wisdomise AI

Koliko Wisdomise AI (WSDM) vrijedi danas?
Cijena WSDM uživo u USD je 0.001258 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WSDM u USD?
Trenutačna cijena WSDM u USD je $ 0.001258. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wisdomise AI?
Tržišna kapitalizacija za WSDM je $ 679.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WSDM?
Količina u optjecaju za WSDM je 540.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WSDM?
WSDM je postigao ATH cijenu od 0.1191700212931804 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WSDM?
WSDM je vidio ATL cijenu od 0.00127878423524931 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WSDM?
24-satni obujam trgovanja za WSDM je $ 110.41K USD.
Hoće li WSDM još narasti ove godine?
WSDM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WSDM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:05 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

