NFT Worlds (WRLD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u NFT Worlds (WRLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

NFT Worlds (WRLD) Informacije

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Službena web stranica:
https://www.nftworlds.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFT Worlds (WRLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M
Ukupna količina:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Količina u optjecaju:
$ 712.09M
$ 712.09M$ 712.09M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 46.43M
$ 46.43M$ 46.43M
Povijesni maksimum:
$ 0.6322
$ 0.6322$ 0.6322
Povijesni minimum:
$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242$ 0.003959094157738242
Trenutna cijena:
$ 0.009285
$ 0.009285$ 0.009285

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike NFT Worlds (WRLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WRLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WRLD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WRLD tokena, istražite WRLD cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

