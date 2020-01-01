NFT Worlds (WRLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFT Worlds (WRLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFT Worlds (WRLD) Informacije NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Službena web stranica: https://www.nftworlds.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Kupi WRLD odmah!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFT Worlds (WRLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.43M $ 46.43M $ 46.43M Povijesni maksimum: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Povijesni minimum: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Trenutna cijena: $ 0.009285 $ 0.009285 $ 0.009285 Saznajte više o cijeni NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFT Worlds (WRLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WRLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WRLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WRLD tokena, istražite WRLD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WRLD Jeste li zainteresirani za dodavanje NFT Worlds (WRLD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WRLD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WRLD na MEXC-u odmah!

NFT Worlds (WRLD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WRLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WRLD povijest cijena odmah!

WRLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WRLD? Naša WRLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WRLD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!