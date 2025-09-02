Više o WRLD

NFT Worlds Logotip

NFT Worlds Cijena(WRLD)

1 WRLD u USD cijena uživo:

$0.009606
$0.009606$0.009606
+0.39%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NFT Worlds (WRLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:36:31 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.009547
$ 0.009547$ 0.009547
24-satna najniža cijena
$ 0.009731
$ 0.009731$ 0.009731
24-satna najviša cijena

$ 0.009547
$ 0.009547$ 0.009547

$ 0.009731
$ 0.009731$ 0.009731

$ 0.6207653499304687
$ 0.6207653499304687$ 0.6207653499304687

$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242$ 0.003959094157738242

-0.22%

+0.39%

+8.91%

+8.91%

NFT Worlds (WRLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009606. Tijekom protekla 24 sata, WRLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.009547 i najviše cijene $ 0.009731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WRLD je $ 0.6207653499304687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003959094157738242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WRLD se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i +8.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Worlds (WRLD)

No.1304

$ 6.84M
$ 6.84M$ 6.84M

$ 56.85K
$ 56.85K$ 56.85K

$ 48.03M
$ 48.03M$ 48.03M

712.09M
712.09M 712.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

14.24%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Worlds je $ 6.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.85K. Količina u optjecaju WRLD je 712.09M, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.03M.

NFT Worlds (WRLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NFT Worlds za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003732+0.39%
30 dana$ +0.002494+35.06%
60 dana$ +0.001287+15.47%
90 dana$ -0.000922-8.76%
NFT Worlds promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WRLD od $ +0.00003732 (+0.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NFT Worlds 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.002494 (+35.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NFT Worlds 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WRLD od $ +0.001287 (+15.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NFT Worlds 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000922 (-8.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NFT Worlds (WRLD)?

Pogledajte NFT Worlds stranicu Povijest cijena sada.

Što je NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WRLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NFT Worlds na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NFT Worlds učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NFT Worlds Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Worlds (WRLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Worlds (WRLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Worlds.

Provjerite NFT Worlds predviđanje cijene sada!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Worlds (WRLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WRLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NFT Worlds (WRLD)

Tražiš kako kupiti NFT Worlds? Proces je jednostavan i bez muke!

WRLD u lokalnim valutama

1 NFT Worlds(WRLD) u VND
252.78189
1 NFT Worlds(WRLD) u AUD
A$0.01460112
1 NFT Worlds(WRLD) u GBP
0.00701238
1 NFT Worlds(WRLD) u EUR
0.0081651
1 NFT Worlds(WRLD) u USD
$0.009606
1 NFT Worlds(WRLD) u MYR
RM0.04053732
1 NFT Worlds(WRLD) u TRY
0.39519084
1 NFT Worlds(WRLD) u JPY
¥1.412082
1 NFT Worlds(WRLD) u ARS
ARS$13.23140046
1 NFT Worlds(WRLD) u RUB
0.77395542
1 NFT Worlds(WRLD) u INR
0.84667284
1 NFT Worlds(WRLD) u IDR
Rp157.47538464
1 NFT Worlds(WRLD) u KRW
13.36021692
1 NFT Worlds(WRLD) u PHP
0.54965532
1 NFT Worlds(WRLD) u EGP
￡E.0.46617918
1 NFT Worlds(WRLD) u BRL
R$0.05216058
1 NFT Worlds(WRLD) u CAD
C$0.01316022
1 NFT Worlds(WRLD) u BDT
1.1695305
1 NFT Worlds(WRLD) u NGN
14.73310644
1 NFT Worlds(WRLD) u COP
$38.7337935
1 NFT Worlds(WRLD) u ZAR
R.0.16916166
1 NFT Worlds(WRLD) u UAH
0.3981687
1 NFT Worlds(WRLD) u VES
Bs1.402476
1 NFT Worlds(WRLD) u CLP
$9.298608
1 NFT Worlds(WRLD) u PKR
Rs2.72656704
1 NFT Worlds(WRLD) u KZT
5.18118822
1 NFT Worlds(WRLD) u THB
฿0.30998562
1 NFT Worlds(WRLD) u TWD
NT$0.29432784
1 NFT Worlds(WRLD) u AED
د.إ0.03525402
1 NFT Worlds(WRLD) u CHF
Fr0.0076848
1 NFT Worlds(WRLD) u HKD
HK$0.07483074
1 NFT Worlds(WRLD) u AMD
֏3.6747753
1 NFT Worlds(WRLD) u MAD
.د.م0.086454
1 NFT Worlds(WRLD) u MXN
$0.17924796
1 NFT Worlds(WRLD) u SAR
ريال0.0360225
1 NFT Worlds(WRLD) u PLN
0.03496584
1 NFT Worlds(WRLD) u RON
лв0.04159398
1 NFT Worlds(WRLD) u SEK
kr0.09039246
1 NFT Worlds(WRLD) u BGN
лв0.01604202
1 NFT Worlds(WRLD) u HUF
Ft3.2463477
1 NFT Worlds(WRLD) u CZK
0.20057328
1 NFT Worlds(WRLD) u KWD
د.ك0.00292983
1 NFT Worlds(WRLD) u ILS
0.0321801
1 NFT Worlds(WRLD) u AOA
Kz8.75654142
1 NFT Worlds(WRLD) u BHD
.د.ب0.003621462
1 NFT Worlds(WRLD) u BMD
$0.009606
1 NFT Worlds(WRLD) u DKK
kr0.06128628
1 NFT Worlds(WRLD) u HNL
L0.25177326
1 NFT Worlds(WRLD) u MUR
0.4399548
1 NFT Worlds(WRLD) u NAD
$0.1690656
1 NFT Worlds(WRLD) u NOK
kr0.09606
1 NFT Worlds(WRLD) u NZD
$0.01623414
1 NFT Worlds(WRLD) u PAB
B/.0.009606
1 NFT Worlds(WRLD) u PGK
K0.04063338
1 NFT Worlds(WRLD) u QAR
ر.ق0.0350619
1 NFT Worlds(WRLD) u RSD
дин.0.96242514

NFT Worlds Resurs

Za dublje razumijevanje NFT Worlds, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena NFT Worlds web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Worlds

Koliko NFT Worlds (WRLD) vrijedi danas?
Cijena WRLD uživo u USD je 0.009606 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WRLD u USD?
Trenutačna cijena WRLD u USD je $ 0.009606. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Worlds?
Tržišna kapitalizacija za WRLD je $ 6.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WRLD?
Količina u optjecaju za WRLD je 712.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WRLD?
WRLD je postigao ATH cijenu od 0.6207653499304687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WRLD?
WRLD je vidio ATL cijenu od 0.003959094157738242 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WRLD?
24-satni obujam trgovanja za WRLD je $ 56.85K USD.
Hoće li WRLD još narasti ove godine?
WRLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WRLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:36:31 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

