Što je NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds (WRLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Worlds (WRLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WRLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds Resurs

Za dublje razumijevanje NFT Worlds, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Worlds Koliko NFT Worlds (WRLD) vrijedi danas? Cijena WRLD uživo u USD je 0.009606 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WRLD u USD? $ 0.009606 . Provjerite Trenutačna cijena WRLD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Worlds? Tržišna kapitalizacija za WRLD je $ 6.84M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WRLD? Količina u optjecaju za WRLD je 712.09M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WRLD? WRLD je postigao ATH cijenu od 0.6207653499304687 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WRLD? WRLD je vidio ATL cijenu od 0.003959094157738242 USD . Koliki je obujam trgovanja za WRLD? 24-satni obujam trgovanja za WRLD je $ 56.85K USD . Hoće li WRLD još narasti ove godine? WRLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WRLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

NFT Worlds (WRLD) Važna ažuriranja industrije

