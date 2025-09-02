Više o WRKX

WRKX Informacije o cijeni

WRKX Bijela knjiga

WRKX Službena web stranica

WRKX Tokenomija

WRKX Prognoza cijena

WRKX Povijest

Vodič za kupnju WRKX

Konverter WRKX u fiducijarnu valutu

WRKX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NFT Workx Logotip

NFT Workx Cijena(WRKX)

1 WRKX u USD cijena uživo:

$0.004469
$0.004469$0.004469
-0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NFT Workx (WRKX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:36:23 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004435
$ 0.004435$ 0.004435
24-satna najniža cijena
$ 0.004495
$ 0.004495$ 0.004495
24-satna najviša cijena

$ 0.004435
$ 0.004435$ 0.004435

$ 0.004495
$ 0.004495$ 0.004495

$ 0.03284414617354627
$ 0.03284414617354627$ 0.03284414617354627

$ 0.002014299939140483
$ 0.002014299939140483$ 0.002014299939140483

+0.08%

-0.37%

-0.05%

-0.05%

NFT Workx (WRKX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004469. Tijekom protekla 24 sata, WRKXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004435 i najviše cijene $ 0.004495, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WRKX je $ 0.03284414617354627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002014299939140483.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WRKX se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Workx (WRKX)

No.4467

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Workx je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.52K. Količina u optjecaju WRKX je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.47M.

NFT Workx (WRKX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NFT Workx za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000166-0.37%
30 dana$ -0.000498-10.03%
60 dana$ -0.002147-32.46%
90 dana$ -0.002363-34.59%
NFT Workx promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WRKX od $ -0.0000166 (-0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NFT Workx 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000498 (-10.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NFT Workx 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WRKX od $ -0.002147 (-32.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NFT Workx 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002363 (-34.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NFT Workx (WRKX)?

Pogledajte NFT Workx stranicu Povijest cijena sada.

Što je NFT Workx (WRKX)

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NFT Workx ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WRKX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NFT Workx na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NFT Workx učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NFT Workx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Workx (WRKX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Workx (WRKX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Workx.

Provjerite NFT Workx predviđanje cijene sada!

NFT Workx (WRKX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Workx (WRKX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WRKX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NFT Workx (WRKX)

Tražiš kako kupiti NFT Workx? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NFT Workx na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WRKX u lokalnim valutama

1 NFT Workx(WRKX) u VND
117.601735
1 NFT Workx(WRKX) u AUD
A$0.00679288
1 NFT Workx(WRKX) u GBP
0.00326237
1 NFT Workx(WRKX) u EUR
0.00379865
1 NFT Workx(WRKX) u USD
$0.004469
1 NFT Workx(WRKX) u MYR
RM0.01885918
1 NFT Workx(WRKX) u TRY
0.18385466
1 NFT Workx(WRKX) u JPY
¥0.656943
1 NFT Workx(WRKX) u ARS
ARS$6.15564529
1 NFT Workx(WRKX) u RUB
0.36006733
1 NFT Workx(WRKX) u INR
0.39389766
1 NFT Workx(WRKX) u IDR
Rp73.26228336
1 NFT Workx(WRKX) u KRW
6.21557458
1 NFT Workx(WRKX) u PHP
0.25571618
1 NFT Workx(WRKX) u EGP
￡E.0.21688057
1 NFT Workx(WRKX) u BRL
R$0.02426667
1 NFT Workx(WRKX) u CAD
C$0.00612253
1 NFT Workx(WRKX) u BDT
0.54410075
1 NFT Workx(WRKX) u NGN
6.85428406
1 NFT Workx(WRKX) u COP
$18.02012525
1 NFT Workx(WRKX) u ZAR
R.0.07869909
1 NFT Workx(WRKX) u UAH
0.18524005
1 NFT Workx(WRKX) u VES
Bs0.652474
1 NFT Workx(WRKX) u CLP
$4.325992
1 NFT Workx(WRKX) u PKR
Rs1.26848096
1 NFT Workx(WRKX) u KZT
2.41044453
1 NFT Workx(WRKX) u THB
฿0.14421463
1 NFT Workx(WRKX) u TWD
NT$0.13693016
1 NFT Workx(WRKX) u AED
د.إ0.01640123
1 NFT Workx(WRKX) u CHF
Fr0.0035752
1 NFT Workx(WRKX) u HKD
HK$0.03481351
1 NFT Workx(WRKX) u AMD
֏1.70961595
1 NFT Workx(WRKX) u MAD
.د.م0.040221
1 NFT Workx(WRKX) u MXN
$0.08339154
1 NFT Workx(WRKX) u SAR
ريال0.01675875
1 NFT Workx(WRKX) u PLN
0.01626716
1 NFT Workx(WRKX) u RON
лв0.01935077
1 NFT Workx(WRKX) u SEK
kr0.04205329
1 NFT Workx(WRKX) u BGN
лв0.00746323
1 NFT Workx(WRKX) u HUF
Ft1.51029855
1 NFT Workx(WRKX) u CZK
0.09331272
1 NFT Workx(WRKX) u KWD
د.ك0.001363045
1 NFT Workx(WRKX) u ILS
0.01497115
1 NFT Workx(WRKX) u AOA
Kz4.07380633
1 NFT Workx(WRKX) u BHD
.د.ب0.001684813
1 NFT Workx(WRKX) u BMD
$0.004469
1 NFT Workx(WRKX) u DKK
kr0.02851222
1 NFT Workx(WRKX) u HNL
L0.11713249
1 NFT Workx(WRKX) u MUR
0.2046802
1 NFT Workx(WRKX) u NAD
$0.0786544
1 NFT Workx(WRKX) u NOK
kr0.04469
1 NFT Workx(WRKX) u NZD
$0.00755261
1 NFT Workx(WRKX) u PAB
B/.0.004469
1 NFT Workx(WRKX) u PGK
K0.01890387
1 NFT Workx(WRKX) u QAR
ر.ق0.01631185
1 NFT Workx(WRKX) u RSD
дин.0.44774911

NFT Workx Resurs

Za dublje razumijevanje NFT Workx, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NFT Workx web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Workx

Koliko NFT Workx (WRKX) vrijedi danas?
Cijena WRKX uživo u USD je 0.004469 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WRKX u USD?
Trenutačna cijena WRKX u USD je $ 0.004469. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Workx?
Tržišna kapitalizacija za WRKX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WRKX?
Količina u optjecaju za WRKX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WRKX?
WRKX je postigao ATH cijenu od 0.03284414617354627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WRKX?
WRKX je vidio ATL cijenu od 0.002014299939140483 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WRKX?
24-satni obujam trgovanja za WRKX je $ 39.52K USD.
Hoće li WRKX još narasti ove godine?
WRKX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WRKX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:36:23 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WRKX u USD kalkulator

Iznos

WRKX
WRKX
USD
USD

1 WRKX = 0.004469 USD

Trgujte WRKX

WRKXUSDT
$0.004469
$0.004469$0.004469
-0.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine