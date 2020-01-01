WorkQuest Token (WQT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WorkQuest Token (WQT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WorkQuest Token (WQT) Informacije WorkQuest is a decentralized job marketplace connecting employers with employees anywhere in the world. Integrating DeFi and Recruitment. Službena web stranica: https://workquest.co/ Bijela knjiga: https://workquest.co/#tokenomics Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xBC648Cbd7B2B2c666f9f46aC5C5Ce6ee77f9C407 Kupi WQT odmah!

WorkQuest Token (WQT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WorkQuest Token (WQT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: $ 0.004547 $ 0.004547 $ 0.004547 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00001601 $ 0.00001601 $ 0.00001601 Saznajte više o cijeni WorkQuest Token (WQT)

WorkQuest Token (WQT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WorkQuest Token (WQT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WQT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WQT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WQT tokena, istražite WQT cijenu tokena uživo!

