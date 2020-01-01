Wombat Exchange (WOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wombat Exchange (WOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wombat Exchange (WOM) Informacije Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Službena web stranica: https://wombat.exchange Bijela knjiga: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Kupi WOM odmah!

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wombat Exchange (WOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.61K $ 159.61K $ 159.61K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Povijesni maksimum: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Povijesni minimum: $ 0.002444774795806443 $ 0.002444774795806443 $ 0.002444774795806443 Trenutna cijena: $ 0.002727 $ 0.002727 $ 0.002727 Saznajte više o cijeni Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wombat Exchange (WOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOM tokena, istražite WOM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WOM Jeste li zainteresirani za dodavanje Wombat Exchange (WOM) u svoj portfelj?

Wombat Exchange (WOM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOM? Naša WOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

