Wombat Exchange (WOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wombat Exchange (WOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Wombat Exchange (WOM) Informacije

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Službena web stranica:
https://wombat.exchange
Bijela knjiga:
https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf
Istraživač blokova:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wombat Exchange (WOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 159.61K
$ 159.61K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 58.53M
$ 58.53M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.73M
$ 2.73M
Povijesni maksimum:
$ 0.2298
$ 0.2298
Povijesni minimum:
$ 0.002444774795806443
$ 0.002444774795806443
Trenutna cijena:
$ 0.002727
$ 0.002727

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wombat Exchange (WOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WOM tokena, istražite WOM cijenu tokena uživo!

Wombat Exchange (WOM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WOM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WOM? Naša WOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.