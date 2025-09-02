Više o WOM

Wombat Exchange Logotip

Wombat Exchange Cijena(WOM)

1 WOM u USD cijena uživo:

$0.002827
$0.002827$0.002827
-1.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wombat Exchange (WOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:35:55 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.002719
$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719
24-satna najniža cijena
$ 0.00306
$ 0.00306$ 0.00306
24-satna najviša cijena

$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719

$ 0.00306
$ 0.00306$ 0.00306

$ 1.234461563629635
$ 1.234461563629635$ 1.234461563629635

$ 0.002444774795806443
$ 0.002444774795806443$ 0.002444774795806443

-0.78%

-1.15%

+5.88%

+5.88%

Wombat Exchange (WOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002827. Tijekom protekla 24 sata, WOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002719 i najviše cijene $ 0.00306, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOM je $ 1.234461563629635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002444774795806443.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOM se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wombat Exchange (WOM)

No.2761

$ 165.46K
$ 165.46K$ 165.46K

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

58.53M
58.53M 58.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wombat Exchange je $ 165.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.83K. Količina u optjecaju WOM je 58.53M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.

Wombat Exchange (WOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wombat Exchange za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003289-1.15%
30 dana$ -0.000328-10.40%
60 dana$ -0.000735-20.64%
90 dana$ -0.00034-10.74%
Wombat Exchange promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WOM od $ -0.00003289 (-1.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wombat Exchange 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000328 (-10.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wombat Exchange 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WOM od $ -0.000735 (-20.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wombat Exchange 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00034 (-10.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wombat Exchange (WOM)?

Pogledajte Wombat Exchange stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wombat Exchange ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wombat Exchange na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wombat Exchange učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wombat Exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wombat Exchange (WOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wombat Exchange (WOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wombat Exchange.

Provjerite Wombat Exchange predviđanje cijene sada!

Wombat Exchange (WOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wombat Exchange (WOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wombat Exchange (WOM)

Tražiš kako kupiti Wombat Exchange? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wombat Exchange na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WOM u lokalnim valutama

1 Wombat Exchange(WOM) u VND
74.392505
74.392505
1 Wombat Exchange(WOM) u AUD
A$0.00429704
A$0.00429704
1 Wombat Exchange(WOM) u GBP
0.00206371
0.00206371
1 Wombat Exchange(WOM) u EUR
0.00240295
0.00240295
1 Wombat Exchange(WOM) u USD
$0.002827
$0.002827
1 Wombat Exchange(WOM) u MYR
RM0.01192994
1 Wombat Exchange(WOM) u TRY
0.11630278
1 Wombat Exchange(WOM) u JPY
¥0.415569
1 Wombat Exchange(WOM) u ARS
ARS$3.89393807
1 Wombat Exchange(WOM) u RUB
0.22777139
1 Wombat Exchange(WOM) u INR
0.24917178
1 Wombat Exchange(WOM) u IDR
Rp46.34425488
1 Wombat Exchange(WOM) u KRW
3.93184814
1 Wombat Exchange(WOM) u PHP
0.16176094
1 Wombat Exchange(WOM) u EGP
￡E.0.13719431
1 Wombat Exchange(WOM) u BRL
R$0.01535061
1 Wombat Exchange(WOM) u CAD
C$0.00387299
1 Wombat Exchange(WOM) u BDT
0.34418725
1 Wombat Exchange(WOM) u NGN
4.33588298
1 Wombat Exchange(WOM) u COP
$11.39917075
1 Wombat Exchange(WOM) u ZAR
R.0.04978347
1 Wombat Exchange(WOM) u UAH
0.11717915
1 Wombat Exchange(WOM) u VES
Bs0.412742
1 Wombat Exchange(WOM) u CLP
$2.736536
1 Wombat Exchange(WOM) u PKR
Rs0.80241568
1 Wombat Exchange(WOM) u KZT
1.52479899
1 Wombat Exchange(WOM) u THB
฿0.09122729
1 Wombat Exchange(WOM) u TWD
NT$0.08661928
1 Wombat Exchange(WOM) u AED
د.إ0.01037509
1 Wombat Exchange(WOM) u CHF
Fr0.0022616
1 Wombat Exchange(WOM) u HKD
HK$0.02202233
1 Wombat Exchange(WOM) u AMD
֏1.08146885
1 Wombat Exchange(WOM) u MAD
.د.م0.025443
1 Wombat Exchange(WOM) u MXN
$0.05275182
1 Wombat Exchange(WOM) u SAR
ريال0.01060125
1 Wombat Exchange(WOM) u PLN
0.01029028
1 Wombat Exchange(WOM) u RON
лв0.01224091
1 Wombat Exchange(WOM) u SEK
kr0.02660207
1 Wombat Exchange(WOM) u BGN
лв0.00472109
1 Wombat Exchange(WOM) u HUF
Ft0.95538465
1 Wombat Exchange(WOM) u CZK
0.05902776
1 Wombat Exchange(WOM) u KWD
د.ك0.000862235
1 Wombat Exchange(WOM) u ILS
0.00947045
1 Wombat Exchange(WOM) u AOA
Kz2.57700839
1 Wombat Exchange(WOM) u BHD
.د.ب0.001065779
1 Wombat Exchange(WOM) u BMD
$0.002827
1 Wombat Exchange(WOM) u DKK
kr0.01803626
1 Wombat Exchange(WOM) u HNL
L0.07409567
1 Wombat Exchange(WOM) u MUR
0.1294766
1 Wombat Exchange(WOM) u NAD
$0.0497552
1 Wombat Exchange(WOM) u NOK
kr0.02827
1 Wombat Exchange(WOM) u NZD
$0.00477763
1 Wombat Exchange(WOM) u PAB
B/.0.002827
1 Wombat Exchange(WOM) u PGK
K0.01195821
1 Wombat Exchange(WOM) u QAR
ر.ق0.01031855
1 Wombat Exchange(WOM) u RSD
дин.0.28323713

Wombat Exchange Resurs

Za dublje razumijevanje Wombat Exchange, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wombat Exchange web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wombat Exchange

Koliko Wombat Exchange (WOM) vrijedi danas?
Cijena WOM uživo u USD je 0.002827 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOM u USD?
Trenutačna cijena WOM u USD je $ 0.002827. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wombat Exchange?
Tržišna kapitalizacija za WOM je $ 165.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOM?
Količina u optjecaju za WOM je 58.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOM?
WOM je postigao ATH cijenu od 1.234461563629635 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOM?
WOM je vidio ATL cijenu od 0.002444774795806443 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOM?
24-satni obujam trgovanja za WOM je $ 55.83K USD.
Hoće li WOM još narasti ove godine?
WOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:35:55 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

