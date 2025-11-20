WOLFTON Cijena danas

Trenutačna cijena WOLFTON (WOLFTON) danas je $ 0.000582, s promjenom od 0.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WOLFTON u USD je $ 0.000582 po WOLFTON.

WOLFTON trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- WOLFTON. Tijekom posljednja 24 sata, WOLFTON trgovao je između $ 0.000569 (niska) i $ 0.000599 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, WOLFTON se kretao +0.34% u posljednjem satu i -19.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.01K.

Informacije o tržištu WOLFTON (WOLFTON)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Javni blockchain TONCOIN

