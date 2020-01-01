Landwolf (WOLF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Landwolf (WOLF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Landwolf (WOLF) Informacije Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Službena web stranica: https://www.landwolfavax.com/ Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Kupi WOLF odmah!

Landwolf (WOLF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Landwolf (WOLF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Povijesni maksimum: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Povijesni minimum: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Trenutna cijena: $ 0.000001598 $ 0.000001598 $ 0.000001598 Saznajte više o cijeni Landwolf (WOLF)

Landwolf (WOLF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Landwolf (WOLF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOLF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOLF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOLF tokena, istražite WOLF cijenu tokena uživo!

Landwolf (WOLF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WOLF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WOLF povijest cijena odmah!

WOLF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOLF? Naša WOLF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOLF predviđanje cijene tokena odmah!

