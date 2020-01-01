World of Dypians (WOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u World of Dypians (WOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

World of Dypians (WOD) Informacije World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Službena web stranica: https://www.worldofdypians.com/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Kupi WOD odmah!

World of Dypians (WOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za World of Dypians (WOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 271.15M $ 271.15M $ 271.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.96M $ 62.96M $ 62.96M Povijesni maksimum: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Povijesni minimum: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Trenutna cijena: $ 0.06296 $ 0.06296 $ 0.06296 Saznajte više o cijeni World of Dypians (WOD)

World of Dypians (WOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike World of Dypians (WOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOD tokena, istražite WOD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WOD Jeste li zainteresirani za dodavanje World of Dypians (WOD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WOD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WOD na MEXC-u odmah!

World of Dypians (WOD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WOD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WOD povijest cijena odmah!

WOD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOD? Naša WOD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!