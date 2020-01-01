Winnerz (WNZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Winnerz (WNZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Winnerz (WNZ) Informacije Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Službena web stranica: https://en.winnerz.win/ Bijela knjiga: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Kupi WNZ odmah!

Winnerz (WNZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Winnerz (WNZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 400.33K $ 400.33K $ 400.33K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M Povijesni maksimum: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Povijesni minimum: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Trenutna cijena: $ 0.001874 $ 0.001874 $ 0.001874 Saznajte više o cijeni Winnerz (WNZ)

Winnerz (WNZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Winnerz (WNZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WNZ tokena, istražite WNZ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WNZ

Winnerz (WNZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WNZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WNZ Predviđanje cijene

