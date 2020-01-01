Wicrypt (WNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wicrypt (WNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wicrypt (WNT) Informacije The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Službena web stranica: https://wicrypt.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.wicrypt.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Kupi WNT odmah!

Wicrypt (WNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wicrypt (WNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 451.23K $ 451.23K $ 451.23K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Povijesni maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Povijesni minimum: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Trenutna cijena: $ 0.017272 $ 0.017272 $ 0.017272 Saznajte više o cijeni Wicrypt (WNT)

Wicrypt (WNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wicrypt (WNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WNT tokena, istražite WNT cijenu tokena uživo!

Wicrypt (WNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WNT povijest cijena odmah!

WNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WNT? Naša WNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WNT predviđanje cijene tokena odmah!

