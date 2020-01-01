The Winkyverse (WNK) Tokenomika

The Winkyverse (WNK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u The Winkyverse (WNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
The Winkyverse (WNK) Informacije

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Službena web stranica:
https://www.winkyverse.io/
Bijela knjiga:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

The Winkyverse (WNK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Winkyverse (WNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 496.46K
$ 496.46K
Ukupna količina:
$ 6.50B
$ 6.50B
Količina u optjecaju:
$ 5.50B
$ 5.50B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 587.15K
$ 587.15K
Povijesni maksimum:
$ 0.0249
$ 0.0249
Povijesni minimum:
$ 0.000093100648804067
$ 0.000093100648804067
Trenutna cijena:
$ 0.00009033
$ 0.00009033

The Winkyverse (WNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike The Winkyverse (WNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WNK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WNK tokena, istražite WNK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WNK

Jeste li zainteresirani za dodavanje The Winkyverse (WNK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WNK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

The Winkyverse (WNK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WNK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WNK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WNK? Naša WNK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.