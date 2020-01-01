The Winkyverse (WNK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Winkyverse (WNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Winkyverse (WNK) Informacije The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Službena web stranica: https://www.winkyverse.io/ Bijela knjiga: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Kupi WNK odmah!

The Winkyverse (WNK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Winkyverse (WNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 496.46K $ 496.46K $ 496.46K Ukupna količina: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Količina u optjecaju: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 587.15K $ 587.15K $ 587.15K Povijesni maksimum: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Povijesni minimum: $ 0.000093100648804067 $ 0.000093100648804067 $ 0.000093100648804067 Trenutna cijena: $ 0.00009033 $ 0.00009033 $ 0.00009033 Saznajte više o cijeni The Winkyverse (WNK)

The Winkyverse (WNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Winkyverse (WNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WNK tokena, istražite WNK cijenu tokena uživo!

