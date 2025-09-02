Više o WNK

The Winkyverse Logotip

The Winkyverse Cijena(WNK)

1 WNK u USD cijena uživo:

$0.00009628
-4.38%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Winkyverse (WNK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:26:52 (UTC+8)

The Winkyverse (WNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00008247
24-satna najniža cijena
$ 0.00013179
24-satna najviša cijena

$ 0.00008247
$ 0.00013179
$ 0.043663118041887015
$ 0.000097017616419719
+0.26%

-4.38%

+8.05%

+8.05%

The Winkyverse (WNK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00009628. Tijekom protekla 24 sata, WNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008247 i najviše cijene $ 0.00013179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNK je $ 0.043663118041887015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000097017616419719.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNK se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -4.38% u posljednjih 24 sata i +8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Winkyverse (WNK)

No.2312

$ 529.20K
$ 83.96K
$ 625.82K
5.50B
6,500,000,000
6,496,469,514.159461
84.56%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Winkyverse je $ 529.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.96K. Količina u optjecaju WNK je 5.50B, s ukupnom količinom od 6496469514.159461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 625.82K.

The Winkyverse (WNK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Winkyverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000044102-4.38%
30 dana$ -0.00000672-6.53%
60 dana$ -0.00003842-28.53%
90 dana$ -0.00004982-34.10%
The Winkyverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WNK od $ -0.0000044102 (-4.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Winkyverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000672 (-6.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Winkyverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WNK od $ -0.00003842 (-28.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Winkyverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00004982 (-34.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Winkyverse (WNK)?

Pogledajte The Winkyverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Winkyverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WNK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Winkyverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Winkyverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Winkyverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Winkyverse (WNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Winkyverse (WNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Winkyverse.

Provjerite The Winkyverse predviđanje cijene sada!

The Winkyverse (WNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Winkyverse (WNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Winkyverse (WNK)

Tražiš kako kupiti The Winkyverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Winkyverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WNK u lokalnim valutama

1 The Winkyverse(WNK) u VND
2.5336082
1 The Winkyverse(WNK) u AUD
A$0.0001463456
1 The Winkyverse(WNK) u GBP
0.0000702844
1 The Winkyverse(WNK) u EUR
0.000081838
1 The Winkyverse(WNK) u USD
$0.00009628
1 The Winkyverse(WNK) u MYR
RM0.0004063016
1 The Winkyverse(WNK) u TRY
0.0039609592
1 The Winkyverse(WNK) u JPY
¥0.01415316
1 The Winkyverse(WNK) u ARS
ARS$0.1326170348
1 The Winkyverse(WNK) u RUB
0.0077572796
1 The Winkyverse(WNK) u INR
0.0084803424
1 The Winkyverse(WNK) u IDR
Rp1.5783604032
1 The Winkyverse(WNK) u KRW
0.134281716
1 The Winkyverse(WNK) u PHP
0.0055033648
1 The Winkyverse(WNK) u EGP
￡E.0.0046724684
1 The Winkyverse(WNK) u BRL
R$0.0005228004
1 The Winkyverse(WNK) u CAD
C$0.0001319036
1 The Winkyverse(WNK) u BDT
0.01172209
1 The Winkyverse(WNK) u NGN
0.1474422292
1 The Winkyverse(WNK) u COP
$0.3866662568
1 The Winkyverse(WNK) u ZAR
R.0.0016935652
1 The Winkyverse(WNK) u UAH
0.003990806
1 The Winkyverse(WNK) u VES
Bs0.01405688
1 The Winkyverse(WNK) u CLP
$0.09319904
1 The Winkyverse(WNK) u PKR
Rs0.0273281152
1 The Winkyverse(WNK) u KZT
0.0519305436
1 The Winkyverse(WNK) u THB
฿0.0031088812
1 The Winkyverse(WNK) u TWD
NT$0.0029500192
1 The Winkyverse(WNK) u AED
د.إ0.0003533476
1 The Winkyverse(WNK) u CHF
Fr0.000077024
1 The Winkyverse(WNK) u HKD
HK$0.0007500212
1 The Winkyverse(WNK) u AMD
֏0.036831914
1 The Winkyverse(WNK) u MAD
.د.م0.00086652
1 The Winkyverse(WNK) u MXN
$0.001795622
1 The Winkyverse(WNK) u SAR
ريال0.00036105
1 The Winkyverse(WNK) u PLN
0.0003504592
1 The Winkyverse(WNK) u RON
лв0.0004168924
1 The Winkyverse(WNK) u SEK
kr0.0009040692
1 The Winkyverse(WNK) u BGN
лв0.0001607876
1 The Winkyverse(WNK) u HUF
Ft0.0325156816
1 The Winkyverse(WNK) u CZK
0.0020093636
1 The Winkyverse(WNK) u KWD
د.ك0.0000293654
1 The Winkyverse(WNK) u ILS
0.000322538
1 The Winkyverse(WNK) u AOA
Kz0.0877659596
1 The Winkyverse(WNK) u BHD
.د.ب0.00003629756
1 The Winkyverse(WNK) u BMD
$0.00009628
1 The Winkyverse(WNK) u DKK
kr0.0006133036
1 The Winkyverse(WNK) u HNL
L0.0025234988
1 The Winkyverse(WNK) u MUR
0.004409624
1 The Winkyverse(WNK) u NAD
$0.001694528
1 The Winkyverse(WNK) u NOK
kr0.0009618372
1 The Winkyverse(WNK) u NZD
$0.0001627132
1 The Winkyverse(WNK) u PAB
B/.0.00009628
1 The Winkyverse(WNK) u PGK
K0.0004072644
1 The Winkyverse(WNK) u QAR
ر.ق0.000351422
1 The Winkyverse(WNK) u RSD
дин.0.0096405164

The Winkyverse Resurs

Za dublje razumijevanje The Winkyverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena The Winkyverse web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Winkyverse

Koliko The Winkyverse (WNK) vrijedi danas?
Cijena WNK uživo u USD je 0.00009628 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WNK u USD?
Trenutačna cijena WNK u USD je $ 0.00009628. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Winkyverse?
Tržišna kapitalizacija za WNK je $ 529.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WNK?
Količina u optjecaju za WNK je 5.50B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNK?
WNK je postigao ATH cijenu od 0.043663118041887015 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNK?
WNK je vidio ATL cijenu od 0.000097017616419719 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WNK?
24-satni obujam trgovanja za WNK je $ 83.96K USD.
Hoće li WNK još narasti ove godine?
WNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

