Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nine Chronicles (WNCG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Nine Chronicles (WNCG) Informacije Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Službena web stranica: https://nine-chronicles.com/ Bijela knjiga: https://gold.nine-chronicles.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Kupi WNCG odmah!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nine Chronicles (WNCG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.17M Ukupna količina: $ 723.79M Količina u optjecaju: $ 538.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.17M Povijesni maksimum: $ 4.4157 Povijesni minimum: $ 0.015117002048997257 Trenutna cijena: $ 0.01517

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nine Chronicles (WNCG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNCG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNCG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Nine Chronicles (WNCG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WNCG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WNCG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WNCG? Naša WNCG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

