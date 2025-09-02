Više o WNCG

Nine Chronicles

Nine Chronicles Cijena(WNCG)

1 WNCG u USD cijena uživo:

$0.01541
$0.01541
-11.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nine Chronicles (WNCG)
Nine Chronicles (WNCG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01374
$ 0.01374$ 0.01374
24-satna najniža cijena
$ 0.02011
$ 0.02011$ 0.02011
24-satna najviša cijena

$ 0.01374
$ 0.01374$ 0.01374

$ 0.02011
$ 0.02011$ 0.02011

$ 4.85927372
$ 4.85927372$ 4.85927372

$ 0.016919518461443125
$ 0.016919518461443125$ 0.016919518461443125

-0.13%

-11.63%

-16.48%

-16.48%

Nine Chronicles (WNCG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01541. Tijekom protekla 24 sata, WNCGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01374 i najviše cijene $ 0.02011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNCG je $ 4.85927372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.016919518461443125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNCG se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -11.63% u posljednjih 24 sata i -16.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nine Chronicles (WNCG)

No.1162

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

$ 57.67K
$ 57.67K$ 57.67K

$ 15.41M
$ 15.41M$ 15.41M

535.50M
535.50M 535.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

723,789,440
723,789,440 723,789,440

53.54%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nine Chronicles je $ 8.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.67K. Količina u optjecaju WNCG je 535.50M, s ukupnom količinom od 723789440. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.41M.

Nine Chronicles (WNCG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nine Chronicles za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002028-11.63%
30 dana$ -0.00337-17.95%
60 dana$ -0.00508-24.80%
90 dana$ -0.00581-27.38%
Nine Chronicles promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WNCG od $ -0.002028 (-11.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nine Chronicles 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00337 (-17.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nine Chronicles 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WNCG od $ -0.00508 (-24.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nine Chronicles 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00581 (-27.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nine Chronicles (WNCG)?

Pogledajte Nine Chronicles stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nine Chronicles ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WNCG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nine Chronicles na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nine Chronicles učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nine Chronicles Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nine Chronicles (WNCG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nine Chronicles (WNCG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nine Chronicles.

Provjerite Nine Chronicles predviđanje cijene sada!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nine Chronicles (WNCG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WNCG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nine Chronicles (WNCG)

Tražiš kako kupiti Nine Chronicles? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nine Chronicles na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WNCG u lokalnim valutama

1 Nine Chronicles(WNCG) u VND
405.51415
1 Nine Chronicles(WNCG) u AUD
A$0.0234232
1 Nine Chronicles(WNCG) u GBP
0.0112493
1 Nine Chronicles(WNCG) u EUR
0.0130985
1 Nine Chronicles(WNCG) u USD
$0.01541
1 Nine Chronicles(WNCG) u MYR
RM0.0650302
1 Nine Chronicles(WNCG) u TRY
0.6339674
1 Nine Chronicles(WNCG) u JPY
¥2.26527
1 Nine Chronicles(WNCG) u ARS
ARS$21.2258881
1 Nine Chronicles(WNCG) u RUB
1.2415837
1 Nine Chronicles(WNCG) u INR
1.35608
1 Nine Chronicles(WNCG) u IDR
Rp252.6229104
1 Nine Chronicles(WNCG) u KRW
21.492327
1 Nine Chronicles(WNCG) u PHP
0.8802192
1 Nine Chronicles(WNCG) u EGP
￡E.0.7478473
1 Nine Chronicles(WNCG) u BRL
R$0.0838304
1 Nine Chronicles(WNCG) u CAD
C$0.0211117
1 Nine Chronicles(WNCG) u BDT
1.8727773
1 Nine Chronicles(WNCG) u NGN
23.5987199
1 Nine Chronicles(WNCG) u COP
$61.8874846
1 Nine Chronicles(WNCG) u ZAR
R.0.2713701
1 Nine Chronicles(WNCG) u UAH
0.6375117
1 Nine Chronicles(WNCG) u VES
Bs2.24986
1 Nine Chronicles(WNCG) u CLP
$14.9477
1 Nine Chronicles(WNCG) u PKR
Rs4.3665776
1 Nine Chronicles(WNCG) u KZT
8.2938161
1 Nine Chronicles(WNCG) u THB
฿0.497743
1 Nine Chronicles(WNCG) u TWD
NT$0.4720083
1 Nine Chronicles(WNCG) u AED
د.إ0.0565547
1 Nine Chronicles(WNCG) u CHF
Fr0.012328
1 Nine Chronicles(WNCG) u HKD
HK$0.1200439
1 Nine Chronicles(WNCG) u AMD
֏5.8906266
1 Nine Chronicles(WNCG) u MAD
.د.م0.1383818
1 Nine Chronicles(WNCG) u MXN
$0.2873965
1 Nine Chronicles(WNCG) u SAR
ريال0.0577875
1 Nine Chronicles(WNCG) u PLN
0.0559383
1 Nine Chronicles(WNCG) u RON
лв0.0667253
1 Nine Chronicles(WNCG) u SEK
kr0.1446999
1 Nine Chronicles(WNCG) u BGN
лв0.0257347
1 Nine Chronicles(WNCG) u HUF
Ft5.1990258
1 Nine Chronicles(WNCG) u CZK
0.3212985
1 Nine Chronicles(WNCG) u KWD
د.ك0.00470005
1 Nine Chronicles(WNCG) u ILS
0.0516235
1 Nine Chronicles(WNCG) u AOA
Kz14.0472937
1 Nine Chronicles(WNCG) u BHD
.د.ب0.00579416
1 Nine Chronicles(WNCG) u BMD
$0.01541
1 Nine Chronicles(WNCG) u DKK
kr0.0981617
1 Nine Chronicles(WNCG) u HNL
L0.4031256
1 Nine Chronicles(WNCG) u MUR
0.705778
1 Nine Chronicles(WNCG) u NAD
$0.2705996
1 Nine Chronicles(WNCG) u NOK
kr0.1539459
1 Nine Chronicles(WNCG) u NZD
$0.0260429
1 Nine Chronicles(WNCG) u PAB
B/.0.01541
1 Nine Chronicles(WNCG) u PGK
K0.0651843
1 Nine Chronicles(WNCG) u QAR
ر.ق0.0560924
1 Nine Chronicles(WNCG) u RSD
дин.1.5419246

Nine Chronicles Resurs

Za dublje razumijevanje Nine Chronicles, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nine Chronicles web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nine Chronicles

Koliko Nine Chronicles (WNCG) vrijedi danas?
Cijena WNCG uživo u USD je 0.01541 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WNCG u USD?
Trenutačna cijena WNCG u USD je $ 0.01541. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nine Chronicles?
Tržišna kapitalizacija za WNCG je $ 8.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WNCG?
Količina u optjecaju za WNCG je 535.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNCG?
WNCG je postigao ATH cijenu od 4.85927372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNCG?
WNCG je vidio ATL cijenu od 0.016919518461443125 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WNCG?
24-satni obujam trgovanja za WNCG je $ 57.67K USD.
Hoće li WNCG još narasti ove godine?
WNCG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNCG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nine Chronicles (WNCG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

