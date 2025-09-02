Što je Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nine Chronicles (WNCG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WNCG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Nine Chronicles Resurs

Za dublje razumijevanje Nine Chronicles, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nine Chronicles Koliko Nine Chronicles (WNCG) vrijedi danas? Cijena WNCG uživo u USD je 0.01541 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WNCG u USD? $ 0.01541 . Provjerite Trenutačna cijena WNCG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Nine Chronicles? Tržišna kapitalizacija za WNCG je $ 8.25M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WNCG? Količina u optjecaju za WNCG je 535.50M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNCG? WNCG je postigao ATH cijenu od 4.85927372 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNCG? WNCG je vidio ATL cijenu od 0.016919518461443125 USD . Koliki je obujam trgovanja za WNCG? 24-satni obujam trgovanja za WNCG je $ 57.67K USD . Hoće li WNCG još narasti ove godine? WNCG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNCG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

