Nine Chronicles (WNCG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01541. Tijekom protekla 24 sata, WNCGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01374 i najviše cijene $ 0.02011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNCG je $ 4.85927372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.016919518461443125.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNCG se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -11.63% u posljednjih 24 sata i -16.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nine Chronicles (WNCG)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nine Chronicles je $ 8.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.67K. Količina u optjecaju WNCG je 535.50M, s ukupnom količinom od 723789440. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.41M.
Nine Chronicles (WNCG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nine Chronicles za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002028
-11.63%
30 dana
$ -0.00337
-17.95%
60 dana
$ -0.00508
-24.80%
90 dana
$ -0.00581
-27.38%
Nine Chronicles promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WNCG od $ -0.002028 (-11.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nine Chronicles 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00337 (-17.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nine Chronicles 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WNCG od $ -0.00508 (-24.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nine Chronicles 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00581 (-27.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.