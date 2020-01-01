WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WorldMobileToken (WMTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WorldMobileToken (WMTX) Informacije World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Službena web stranica: https://worldmobile.io Bijela knjiga: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Kupi WMTX odmah!

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WorldMobileToken (WMTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 138.45M $ 138.45M $ 138.45M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 394.00M $ 394.00M $ 394.00M Povijesni maksimum: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Povijesni minimum: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Trenutna cijena: $ 0.197 $ 0.197 $ 0.197 Saznajte više o cijeni WorldMobileToken (WMTX)

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WorldMobileToken (WMTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WMTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WMTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WMTX tokena, istražite WMTX cijenu tokena uživo!

